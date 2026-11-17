El español es uno de los pocos pilotos de la actualidad que compitió en todas las grandes competiciones mundiales.

Lo que era un secreto a voces, finalmente se confirmó. El español Fernando Alonso disputará el Rally Dakar 2027, la competencia de resistencia más extrema del mundo, junto al equipo Aston Martin para el que compite en la Fórmula 1.

El asturiano, dos veces campeón de la máxima, encabezará la participación oficial de la escuadra inglesa teniendo como compañeros de equipo nada menos que al francés Sebastien Loeb y a Lucas Moraes, dos íconos del rally a nivel mundial.

Alonso, que manejará un Aston Martin Dreadnought construido por el equipo Prodrive, será entonces una de las grandes atracciones en la 49ª edición del Dakar a disputarse en Portugal y Marruecos del 9 al 23 de enero de 2027, las sedes elegidas por la organización tras deber abandonar Arabia Saudita por los conflictos bélicos.

Esto marcará la segunda aparición del español en el rally-raid más popular del mundo desde su impresionante debut con Toyota en 2020, cuando terminó 13° en la general y consiguió un segundo puesto en la Etapa 8.

El piloto de 45 años retomará su asociación con Marc Coma, cinco veces ganador del Dakar en motos, quien será su navegante durante el maratón de dos semanas.

«Después de decidir seguir compitiendo en Fórmula 1 con Aston Martin, pensé detenidamente en el Dakar«, dijo Alonso. «Al final, la decisión se volvió sencilla. Quería asumir el desafío por completo y afrontar tanto la Fórmula 1 como el Rally Dakar en el mismo año«, agregó.

«En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más exigentes y disfrutables de mi carrera. Tengo un enorme respeto por esta carrera y por los especialistas que la han dominado. Tener a Marc nuevamente a mi lado es muy importante, y con Aston Martin, Prodrive, Sebastien y Lucas tenemos un equipo excepcional”, recalcó.

En su única participación, en 2020, el español concluyó 13° general.

El asturiano, uno de los pocos pilotos que en la actualidad se dio el gusto de competir en las máximas expresiones automovilísticas del mundo (F1, IndyCar, Le Mans, Daytona y Dakar), aclaró que la aventura en los médanos no cambiará sus planes respecto a 2027 y su participación en la F1.

«La Fórmula 1 sigue siendo mi prioridad. Pero soy piloto de carreras, y desafíos como este son la razón por la que me encanta competir. Tengo ganas de ver qué podemos lograr», expresó.

Alonso llevaba mucho tiempo con la aspiración de regresar al Dakar, incluso mientras seguía poniendo su principal foco en mantenerse en la F1. Las especulaciones sobre una inscripción para 2027 se intensificaron después de que extendiera su contrato con Aston Martin en septiembre.

El coche que inscribirá Aston Martin y que conducirá el asturiano fue bautizado como Dreadnought, concebido originalmente como un vehículo militar exclusivamente digital para la popular serie de juegos Call of Duty.