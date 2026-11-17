Con una manifestación en la puerta del hotel, trabajadores del Hotel Islas Malvinas, que pertenece a las Fuerzas Armadas, reclamaron respuestas ante la incertidumbre por el cierre del establecimiento.

«El 30 de noviembre nos quedamos todos en la calle», anunció Alejandro Nayen, delegado de ATE Bariloche y trabajador de mantenimiento desde hace 20 años en el hotel.

A principios de octubre, todo el equipo de trabajo fue comunicado de la interrupción de la atención y recepción de visitantes en el hotel, en el marco de la reorganización de la obra social que englobaba a todas las fuerzas de seguridad. En ese momento, se dieron de baja las reservas y se les avisó que mantendrían los salarios por 60 días.

«Somos 24 trabajadores, muchos de los cuales están contratados desde hace años y no se les reconoce la antigüedad», explicó Nayen y aclaró que la situación de incertidumbre es «tanto para contratados como para los de planta permanente, del hotel y de la obra social».

Trabajadores del Hotel Malvinas agrupados en ATE se manifestaron en Bariloche.

En su caso, se le ofreció «quedar a disponibilidad», lo que lo llevaría a cobrar el 50% de su salario hasta ser reubicado en otra área de trabajo. «Nos dicen que va a haber un plan de retiros voluntarios pero no sabemos cómo va a ser», agregó el referente de ATE.

En agosto de este año, el gobierno nacional anunció la separación entre la obra social para las Fuerzas Armadas -OSFA, bajo la órbita del ministerio de Defensa-, y la que abordará a las fuerzas federales de seguridad, que estará bajo la órbita del ministerio de Seguridad.

Como parte de la reorganización, los 14 hoteles y los centros recreativos que dependían de la obra social volverán cada uno a estar a cargo de la fuerza a la que pertenecían.

«El fundamento es el achique», reclamó Nayen y agregó que «posiblemente lo van a concesionar o lo van a abrir solamente como alojamiento para los militares en actividad». Sin embargo, el destino del Hotel todavía no está claro.

«El hotel es un símbolo histórico de la Armada», remarcó el trabajador. En Bariloche, son 31 trabajadores los que estaban bajo la órbita de Iosfa -24 del establecimiento turístico y 7 en la obra social-, mientras que a nivel nacional «son 1400 familias», señaló Nayen.

La medida se extendió durante la jornada del martes en la puerta del establecimiento, ubicado en la avenida San Martín, en el centro de Bariloche.