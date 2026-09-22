Condena histórica en Chile : la Justicia dictó más de 1.000 años de cárcel para 18 integrantes de una comunidad Mapuche

El ataque al molino ocurrió en 2022. Las llamas destruyeron un edificio histórico de la región (Foto: Policía de Investigaciones de Chile)

La justicia de Chile dictó un fallo histórico al sentenciar a 1.055 años de prisión en conjunto a 18 integrantes del grupo Resistencia Mapuche Lafkenche (RML). La decisión Judicial recayó sobre los involucrados en el violento atentado contra el emblemático Molino Grollmus, incendiadio a finales de agosto de 2022 en la comuna de Contulmo, región del Bío Bío.

El pronunciamiento se da tras un extenso proceso de investigación impulsado por el ministerio Público del país vecino. El fallo judicial determinó responsabilidades por una serie de graves ilícitos que incluyeron incendio, portación ilegal de armas, robo con violencia y homicidio calificado en grado de tentativa.

La magnitud del ataque y la violencia desplegada conmocionaron en su momento a la Macrozona Sur chilena, obligando a las autoridades nacionales a reforzar la seguridad e intervención en la zona.

El fiscal regional subrogante del Bío Bío, Michelangelo Bianchi, remarcó que desde que las fuerzas de seguridad lograron neutralizar a los cabecillas de la RML, la actividad delictiva asociada al grupo bajó prácticamente a cero. Las investigaciones determinaron que la acción violenta contra el complejo patrimonial no fue un hecho fortuito, sino una operación minuciosamente coordinada y planificada por la cúpula directiva de la organización radical.

Para llevar a cabo la incursión, la banda movilizó a un nutrido grupo de personas armadas con equipamiento táctico. Entre los condenados figuran tanto adultos como menores de edad procedentes de distintas localidades rurales del sector, entre ellas Tirúa y Cañete. El fallo marca un precedente en la persecución penal a las estructuras extremistas que operan en el sur del territorio chileno.

Cómo fue el ataque al histórico Molino Grollmus en Chile

El suceso ocurrió la tarde del 29 de agosto de 2022, cuando el grupo se congregó en una cancha de la localidad de Antiquina. En ese lugar, los atacantes distribuyeron armas de fuego de diverso calibre incluyendo:

Fusiles

Subametralladoras

Escopetas

Pistolas

Equipamiento de protección personal como cascos y chalecos antibalas.

Durante el desplazamiento hacia el objetivo, cortaron los accesos viales interceptando y maniatando a conductores para apoderarse de sus vehículos.

El Molino Grollmus fue un emblemático centro industrial y museo ubicado en la comuna de Contulmo, en la Región del Biobío, Chile. Fundado en 1915 y destruido en 2022.

Al arribar al complejo familiar Grollmus, los agresores comenzaron a efectuar múltiples disparos con armas cortas y largas contra los inmuebles donde se encontraban los residentes. Pese a que los propietarios intentaron repeler el ataque utilizando armas debidamente registradas, la superioridad de fuego de los atacantes provocó destrozos masivos e incendios intencionales en la leñera, la molienda y el museo de la propiedad.

Durante el desarrollo de la incursión, los integrantes de la RML redujeron a un hombre de 79 años para utilizarlo como escudo humano en medio del cruce de disparos, provocándole heridas de gravedad en las piernas que derivaron en la posterior amputación de una de sus extremidades. Asimismo, atacaron a otros trabajadores e integrantes del predio, resultando un hombre con la pérdida definitiva de la visión de un ojo tras recibir un disparo en el rostro.

Condena histórica: cuáles son las sentencias de los 18 integrantes de la comunidad Mapuche

El tribunal fijó las máximas sanciones para la cúpula directiva de la organización. Cinco de los líderes del grupo recibieron penas de hasta 81 años de cárcel debido a la gravedad de los delitos y sus antecedentes penales previos:

Federico Gerónimo Astete Catrileo

Gerson Alejandro Luengo Navarrete

Javier Alejandro Mariñán Millahual

Domingo David Esteban Mariñán Millahual

José Hernán Melgarejo Calbullanca

Por su parte, otro grupo compuesto por nueve adultos imputados fue sancionado a cumplir una pena de 65 años de prisión efectiva. Entre este grupo figuran:;

Víctor Ignacio Maldonado Millabur

Víctor Manuel Maldonado González

Robert Francisco Galindo Huenumil

Gerald Aníbal Marileo Matamala

Ariel Eduardo Marileo Matamala

Dago Reyes Reyes

Nelson Alonso Llempi

Nicolás Omar Sánchez Toledo

Luis Felipe Paineo Antimán.

En el caso del comunero Rodrigo Arturo Valenzuela Canullán, la justicia dictó una condena que suma un total de 34 años de prisión por su grado de participación en la logística e irrupción al predio.

Respecto a los imputados no alcanzados por la mayoría de edad, la resolución judicial estableció regímenes diferenciados adaptados a la legislación juvenil. Dos de los menores de edad imputados fueron sancionados con 10 años de internación en régimen cerrado en centros especializados.Un tercer menor de edad involucrado en el expediente fue condenado a una pena de tres años de libertad asistida complementada con internación parcial.

Con información de Infobae y 24horas.