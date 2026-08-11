Nicolás Varrone analizó su presente y habló sobre la posibilidad de Fórmula 1 en el futuro

El argentino Nicolás Varrone aprovechó el parate de verano y se hizo una escapada al país, a la espera de la reanudación del campeonato 2026 de Fórmula 2, la telonera de la máxima, que lo encuentra cumpliendo un satisfactorio trabajo en su primera temporada.

En diálogo con el programa de automovilismo Carburando, el bonaerense de 25 años analizó su presente competitivo, cumplidas las primeras nueve competencias del calendario, destacando la rápida adaptación lograda a la nueva categoría, pero también lamentando las oportunidades perdidas.

“Hasta ahora es un año raro. Tenía algo de temor e incertidumbre, porque sabía que este cambio iba a ser muy grande y me di cuenta que terminó siendo más importante de lo que pensé. Arranqué en Melbourne y me sorprendí para bien por como fue el fin de semana, sabía dónde tenía que trabajar y después cuando fuimos a Miami y Canadá fueron dos fechas espectaculares”, explicó.

Y agregó: “En mis primeras carreras estaba peleando por el podio y todavía no lograba sentirme conectado con el auto. Después de eso llegamos a las carreras europeas y caímos bastante por diferentes cosas que se dieron. Además, en la F2 clasificas entre los diez y te cambia la vida, se afronta diferente el fin de semana. Un buen resultado en la categoría te permite sumar fuerte y meterte en el top diez del campeonato”.

Más allá de los altibajos propios de la inexperiencia y de competir un equipo de mitad de parrilla como es el Van Amersfoort, Varrone confía en dar un salto en calidad a partir del 6 de septiembre en Monza (Italia), cuando se inicie la segunda y última mitad de año.

“Por momento nos ilusionamos mucho, después cayó un poco la expectativa y luego volvió. No sé si va a haber otro año de F2 o no, es complicada la situación, pero vamos a dejar fluir el año. Creo que se puede construir algo en lo resta del año y por eso estamos trabajando mucho con el equipo para pulir como encaramos el fin de semana”, concluyó.

En esas líneas, Nico refiere indirectamente a su futuro deportivo, algo que aún no tiene certeza alguna y que dependerá, además del dinero, de la buena vidriera que pueda tener de aquí al cierre de temporada en función de resultados.

Sabido es que Varrone tuvo estrecha relación en el pasado con el equipo Cadillac (General Motors) compitiendo en el Mundial de Resistencia y logrando nada menos que vencer en Las 24 Horas de Le Mans. ¿Ello le abre una puerta para la Fórmula 1 en el futuro?

“Si estamos haciendo esto es porque buscamos la Fórmula 1, pero soy consciente de que en esta parte del año tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos cinco carreras donde hay que tratar de levantar el nivel y tratar de estar dentro del Top 10, sumar puntos y hacer buenas carreras para poder mantener vivas esas chances. Hay que dar un paso hacia adelante, no falta mucho, pero tenemos que hacerlo. Estamos concentrados de eso para el día de mañana, quizás, tener la posibilidad de F1”, dejó claro.

Sobre una posible consideración de Cadillac, aclaró: “La aspiración siempre está y sé que tengo que hacer mucho más de lo que estoy haciendo para poder tener una chance, hay que tratar de hacer cosas que impacten en cuanto a resultado y demás. Igualmente no pienso en eso, sino en laburar para ir a ganar. Después llegar a la F1 o no, se verá; pero este es un desafío que me está constando mucho, fue un gran cambio en mi vida y quiero triunfar por mi mismo. La F2 es un reto que tal vez nunca me iba a llegar y se dio más tarde de lo ideal», cerró.