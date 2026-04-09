Noche de fútbol en la Liga Confluencia: así arranca la fecha 5 del Apertura

Esta noche se levanta el telón de la quinta fecha de la zona Campeonato de la Liga Confluencia con tres encuentros. En Roca habrá doble acción, mientras que en Cipolletti, La Amistad intentará sumar de a tres para mantenerse en los primeros puestos de la tabla. En el Ascenso toda la jornada se disputará durante el domingo.

Los primeros en dar un salto a la cancha serán Deportivo Roca (5) y Catriel (3). Desde las 21, en el Luis Maiolino, el elenco de Martín Medina buscará un triunfo ante su gente para seguir escalando en la tabla, tras el quita de puntos en el duelo contra Unión por la mala inclusión de un jugador.

Por su parte, Cimac (8) será local de Cipolletti (6) desde las 21:30. El Celeste viene de obtener un sólido triunfo por 1-0 ante Deportivo Huergo, de visitante, mientras que el conjunto cipoleño goleó a Fernández Oro (4-0).

En el mismo horario, La Amistad (9) visitará San Martín (5), en Cipolletti. El Celeste buscará afianzarse a la cima, mientras que el León quiere dar el golpe ante su gente. El viernes, Deportivo Huergo (7) recibirá a Círculo Italiano (1) desde las 21:30.

El resto de la fecha se completará el domingo. Desde las 15:30 Unión (5) se enfrentará a Petroleros Pampeanos (2), en Allen. En el horario oficial de las 16, Fernández Oro (1) recibirá a Argentinos del Norte (7). En el cierre de la jornada, Atlético Regina (10) se medirá con Pillmatún (7), en su cancha, desde las 17.

Cómo se juega en la zona Ascenso

En la segunda división de la Liga Confluencia la mayoría de los encuentros se disputará en el horario oficial de las 16. Experimental será local de Cecap, San Carlos recibirá a Maracacinho, San Isidro se medirá con Independiente de Catriel y Chichinales chocará con San Sebastián.

Desde las 16:30 Mainqué se enfrentará a Alto Valle, en su cancha y desde las 17, en el cierre de la jornada dominical, Deportivo Godoy jugará con El Salvador.

Las posiciones: Experimental (8), Deportivo Godoy (8), San Isidro (7), Cecap (7), San Carlos (6), Chichinales (5), Maracacinho (4), San Sebastián (3), Independiente de Catriel (3), Alto Valle (2), El Salvador (1), Mainqué (0).