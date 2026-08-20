Orlando Gill está cera de irse de San Lorenzo y quedó a un paso de ser refuerzo de Lille

Orlando Gill dejaría San Lorenzo. Luego de haber brillado con la selección de Paraguay y sido una de las revelaciones del Mundial 2026, fue acumulando pretendientes en distintas latitudes de Europa. Parecía pegar el salto a Italia, pero una propuesta de última hora lo cambió todo y podría recalar en Francia.

El arquero de 26 años era el principal apuntado de Monza, pero la oferta, cercana a los 4.500.000 euros por la mitad del pase, no terminó de convencer a las partes. El arquero paraguayo tiene contrato hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de diez millones de dólares.

Frustado el desembarco a la Serie A y también a la liga de Grecia, ya que el club le bajó el pulgar a Olympiacos, todos los caminos conducen a la Ligue 1, más precisamente a Lille.

Aunque su representante también baraja la posibilidad de Arabia Saudita, en Europa ya se habla de un acuerdo tanto en los números como en el proyecto deportivo.

Cabe destacar que la otra mitad del pase de Gill pertenece a su grupo representante, por lo que el Ciclón se quedará con el 50% del total de la transferencia.

Para el equipo francés, Gill no es una apuesta a futuro, como sucede con varias figuras del fútbol argentino, sino que le garantizaron protagonismo esta temporada. En caso de pulir los detalles finales de la operación, el paraguayo llegará para competir por la titularidad con el turco Berke Özer.

Vale recordar que el arquero azulgrana carga con una suspensión provisional luego de haber sido expulsado en el clásico ante Huracán por pegarle un cabezazo a Lucas Blondel. Ya presentó su defensa, pero aún no hubo novedades por parte del Tribunal de Disciplina y sigue mirando los partidos desde afuera.