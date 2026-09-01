WhatsApp cambia la privacidad: ya no será necesario compartir el número para iniciar un chat

WhatsApp prepara un cambio que puede modificar una de las costumbres más habituales de la aplicación.

WhatsApp prepara un cambio que puede modificar una de las costumbres más habituales de la aplicación: compartir el número de teléfono para poder comenzar a hablar con alguien nuevo. Meta comenzó a desplegar los nombres de usuario, una nueva modalidad de identificación que permitirá establecer contacto sin necesidad de revelar el teléfono en determinados casos.

Los nuevos identificadores estarán precedidos por el símbolo @ y deberán ser únicos dentro de WhatsApp. De esta manera, una persona podrá tener su nombre habitual en el perfil y, al mismo tiempo, contar con un username que podrá utilizar para ser encontrada por otros usuarios.

Sin embargo, hay una aclaración importante: WhatsApp no eliminará los números de teléfono. El número continuará vinculado a cada cuenta y seguirá siendo necesario para crear y mantener un perfil en la plataforma.

La diferencia estará en la manera en que los usuarios podrán identificarse frente a determinadas personas.

Del número de teléfono al @usuario

Con esta actualización, WhatsApp incorporará una segunda forma de identificación. El nombre que actualmente aparece en el perfil y el nuevo nombre de usuario serán dos elementos diferentes.

Por ejemplo, una persona podría aparecer como “Juan González” en su perfil y tener un identificador exclusivo como @juangonzalez1973.

Mientras el nombre del perfil puede ser compartido por varias personas, el username deberá ser único. Quien quiera iniciar una conversación podrá buscar y contactar a otro usuario mediante ese identificador, siempre que conozca exactamente cuál es.

La herramienta no funcionará como una agenda pública. WhatsApp no creará un directorio general de usuarios ni permitirá navegar libremente por una lista de personas para encontrar contactos. Conocer el nombre de usuario será necesario para utilizar esta vía de contacto.

¿Quién podrá ver tu número de teléfono?

La visibilidad del número dependerá de la relación entre los usuarios.

Las personas que ya tienen guardado el número de teléfono continuarán viéndolo. En cambio, quienes entren en contacto mediante el nuevo nombre de usuario y no tengan registrado el teléfono podrán interactuar utilizando ese identificador.

De esta manera, el número seguirá vinculado a la cuenta, pero podrá mantenerse fuera del alcance de determinados contactos nuevos, de acuerdo con las opciones de privacidad disponibles.

La herramienta introduce así una nueva capa de privacidad que permite separar la identidad dentro de WhatsApp del número telefónico.

Por qué los grupos de WhatsApp podrían ser uno de los grandes beneficiados

Uno de los espacios donde el cambio podría tener mayor impacto son los grupos. WhatsApp reúne diariamente a personas que no necesariamente se conocen entre sí, como ocurre en grupos de trabajo, comunidades, espacios educativos o conversaciones multitudinarias.

Hasta ahora, compartir un grupo podía facilitar que otros participantes accedieran al número de teléfono de una persona. Con los nombres de usuario, la plataforma busca ofrecer una alternativa para interactuar con desconocidos sin tener que compartir necesariamente el teléfono.

Así, los participantes podrán identificarse mediante su @usuario y mantener su número reservado frente a nuevos contactos, según la configuración de privacidad de cada cuenta.

¿Se podrá conocer el número de alguien que utiliza un username?

No debería ser posible obtener automáticamente el número de teléfono de una persona que decidió utilizar su nombre de usuario para evitar compartirlo.

Si alguien inicia una conversación mediante un username y el destinatario no tiene guardado su número, el teléfono puede permanecer oculto. En caso de que sea necesario contar con ese dato —por ejemplo, para una relación laboral o comercial— será necesario solicitarlo directamente.

Para identificar a una persona dentro de una conversación podrán utilizarse principalmente tres elementos:

El nombre de usuario (@usuario).

El nombre que aparece en su perfil.

El contexto de la conversación.

La modificación marca una diferencia importante respecto del funcionamiento tradicional de WhatsApp: conocer la identidad de una persona ya no necesariamente implicará conocer su número de teléfono.

WhatsApp también prepara cambios para las empresas

La nueva modalidad de identificación no estará limitada a las conversaciones entre particulares. Meta también trabaja con mecanismos destinados al ámbito empresarial.

Entre ellos aparecen los Business-Scoped User IDs (BSUID), identificadores diseñados para reconocer cuentas dentro de determinados entornos comerciales sin depender necesariamente del número telefónico como identificador visible.

De esta manera, WhatsApp avanza hacia un sistema en el que el número continuará siendo parte fundamental de la estructura de las cuentas, pero dejará de ser necesariamente el dato que los usuarios deban compartir para comenzar una conversación con alguien nuevo.