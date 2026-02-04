Otra mala noticia en Boca: Ander Herrera no terminó la práctica por una molestia

En el primer turno de entrenamientos en Boca Predio, Exequiel Zeballos se retiró con una molestia en el isquiotibial que finalmente derivó en un desgarro, lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos 21 días.

Más tarde, tras la práctica vespertina, quien terminó con molestias físicas fue Ander Herrera, que deberá someterse a estudios médicos. El español realizó una muy buena pretemporada y fue titular ante Deportivo Riestra y Newell’s, en la primera y tercera fecha, respectivamente. Además, frente a Estudiantes ingresó desde el banco y disputó todo el segundo tiempo.

Herrera será evaluado en las próximas horas para determinar si puede ser convocado para el partido de este domingo, cuando Boca visite a Vélez desde las 22:15, por la cuarta jornada del Torneo Apertura.

De confirmarse una lesión, el mediocampista se sumaría a la extensa lista de futbolistas en la enfermería de Boca Predio, que ya integran Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez, Alan Velasco, Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia, Lucas Janson y el propio Changuito.

El rearmado del once titular

Con este panorama, Claudio Úbeda deberá analizar cómo rearmar el equipo ante tantas bajas. Una de las opciones que maneja el cuerpo técnico es modificar el esquema y volver al tradicional 4-4-2, lo que permitiría ubicar a Kevin Zenón en su posición más cómoda, como volante por izquierda.

A pesar de la posible baja de Ander, en el mediocampo es donde más cubierto aparece el Xeneize: Leandro Paredes y Santiago Ascacibar asoman como fijas, mientras que Tomás Belmonte, Milton Delgado y Williams Alarcón se presentan como alternativas.

En cuanto a los regresos, tanto Merentiel como Cavani tienen chances de volver a ser convocados para el encuentro del domingo. No obstante, la Bestia es quien corre con ventaja para ser titular como centrodelantero y podría estar acompañado en ataque por Gonzalo Gelini.