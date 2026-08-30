Papelón de Independiente en casa: el Lobo menocino lo goleó 3-0 y lidera su zona

Independiente sufrió una dura derrota ante Gimnasia de Mendoza por 3-0 y el público estalló en el Libertadores de América. El equipo de Jadson Viera tuvo una actuación muy pobre, la sorpresa del certamen hizo clic caja y se subió a lo más alto de la zona A, con 15 puntos, dos por encima de Vélez.

El Rojo fue superior en la primera mitad, pero no logró concretar y el Lobo hizo un gran negocio en el cierre de la etapa. Esteban Fernández rompió el cero en Avellaneda y el público empezó a perder la paciencia.

A los 42 minutos, Godoy la perdió en la salida y Recalde habilitó a Módica. La pelota parecía quedarle larga al goleador del campeonato, pero llegó antes de que saliera y, cuando le doblaron la marca, filtró para Lencioni. Rodeado por tres rivales, el volante controló con la derecha y la pasó con la izquierda para la llegada de Fernández, quien sacó un gran remate para poner el 1-0.

Dos golazos de Lencioni y tres puntos a Mendoza

Al ritmo de «Movete, Rojo, movete», el que se agandó fue Gimnasia, quien estiró la cuenta con dos golazos de Facundo Lencioni. Fernández devolvió gentilezas, aprovechó otro error de Godoy, pasó al volante, quien recorrió casi 50 metros sin que ningún rival le saliera al paso y antes de entrar al área sacó un fierrazo que dio en el travesaño y venció la resistencia de Rey, a los 8 del complemento.

Pero no todo quedó ahí, porque minutos después, cuando se cumplía una hora de juego, Lencioni hizo otro gol memorable y ahí el estadio fue una caldera, con el claro pedido de que se vayan todos.

El futbolista rafaelino de 25 años, en el Lobo desde 2025, cuando jugaba la Primera Nacional, suma 14 goles y 13 asistencias en 59 partidos con esa camiseta. Y esta vez no hicieron falta los tantos del máximo artillero del campeonato, Agustín Módica, quien se quedó con 8.

El Rojo, con 10 unidades, todavía sigue en zona de clasificación en el torneo Clausura, aunque perdió terreno en la tabla Anual, que clasifica a las copas. Está afuera, con 34 puntos, y fue superado por River, que alcanzó los 36. El Rojo de Viera no arranca, empezó con dos funciones en casa y la cosecha fue un pobre 1-6 ante equipos mendocinos: 0-0 ante la Lepra y 0-3 contra el Lobo.