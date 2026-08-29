Paredes apuntó contra Gavi por la sanción de FIFA: «Es el que me da una piña y le dieron una fecha»

Leandro Paredes volvió a referirse a la Selección Argentina después de la sanción que le impuso la FIFA por los incidentes protagonizados tras la final del Mundial 2026 ante España. Luego del triunfo de Boca frente a Lanús, el mediocampista consideró que las 10 fechas de suspensión son excesivas y confirmó que desde la AFA buscarán reducir el castigo mediante una apelación.

«Parece exagerada», señaló Paredes al ser consultado por la sanción luego del triunfo agónico de Boca ante Lanús. El futbolista argentino cuestionó especialmente la diferencia con la pena recibida por el futbolista español: «Lo raro es que a Gavi le dieron una fecha y es el que me pega una piña en el pecho», sostuvo el jugador del Xeneize.

🔎🇪🇸 GAVI le PEGA DESDE ATRÁS a LEANDRO PAREDES en el inicio de la pelea tras el final del partido.❌pic.twitter.com/mkiX3J1Aa1 July 20, 2026

Más allá de su postura, Paredes dejó claro que la situación ya está en manos de los abogados de la Asociación del Fútbol Argentino. La intención es conseguir una reducción de la suspensión y evitar que el castigo tenga un impacto importante en los próximos compromisos oficiales de la Selección.

🗣️ Paredes y la sanción de 10 fechas que le impuso la FIFA: "ES EXAGERADO. LO RARO TAMBIÉN ES QUE A GAVI LE DIERON UNA, ES EL QUE ME DA LA PIÑA EN EL PECHO". pic.twitter.com/I9XYcE0JqD — TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2026

En las últimas horas, además, FIFA habilitó una alternativa que representa un alivio para Argentina: las sanciones podrán cumplirse también durante partidos amistosos de categoría Clase A. De esta manera, Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y el asistente Roberto Ayala podrán comenzar a purgar sus respectivas suspensiones en encuentros de preparación.

El calendario internacional todavía ofrece seis amistosos posibles para Argentina durante lo que resta de 2026: hasta cuatro partidos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre y otros dos entre el 9 y el 17 de noviembre. Si la sanción de Paredes se mantiene en las 10 fechas, podría cumplir seis de ellas durante este año.

Mientras espera la resolución de la apelación, el volante de Boca mantiene la expectativa de que FIFA revea su decisión. «Creo que se puede reducir porque, para mí, es excesiva. Hay gente que trabaja en eso y ojalá se pueda», expresó Paredes, que busca llegar en las mejores condiciones posibles a los próximos desafíos de la Selección Argentina.