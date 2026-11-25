¡Buenas noticias para el mundo Xeneize! De acuerdo a la última información, el mediocampista Leandro Paredes superó exitosamente los últimos estudios avanzados y eso le permite perfilarse para ser titular esta noche en el duelo entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Tras un exhaustivo seguimiento de su situación luego del alarmante episodio vivido el pasado sábado, el capitán estaría en condiciones de ser de la partida hoy, desde las 21, en busca de los cuartos de final del Torneo Clausura Argentino; otro de los grandes objetivos del equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena en este semestre.

Paredes sufrió un desmayo tras la victoria de Boca ante Atlético Mineiro y la consagración en la Copa Sudamericana. En consecuencia, el volante fue sometido a diversos estudios; entre ellos, análisis de sangre y controles caridiológicos, los cuales arrojaron resultados favorables.

Esas buenas primeras señales fueron muy alentadores. De hecho, el volante de la Selección pudo participar el lunes del entrenamiento renegerativo con los demás integrantes del plantel que fueron titulares en Barranquilla y también del entrenamiento de ayer en Boca Predio.

«Se hicieron análisis de sangre y otros estudios complementarios por el desmayo que había tenido en Colombia, que preocupó a su familia y a todos. Ayer en el país le repitieron otros estudios y se hizo otros para determinar cómo está. Está perfecto, fue un susto y está disponible para jugar como titular«, informó hoy ESPN.

El deseo del jugador, y de la mayoría de los titulares que derrotaron el sábado al conjunto brasileño, es estar disponible para enfrentar a la Lepra mendocina. Sin embargo, la decisión final correrá por cuenta de Rodolfo Arruabarrena y el cuerpo técnico.

Con Paredes en el radar titular, resta por saber qué sucederá con los otros nombres que también venían aquejando alguna situación física. Por caso, el volante Santiago Ascacibar, la otra duda en la formación, que arrastra una sobrecarga y podría quedar relegado. Su puesto lo tomaría Tomás Belmonte, situándose junto a Paredes; o, en caso contrario, el ya recuperado Rodrigo Battaglia.