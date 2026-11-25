Tarta de queso estilo tiramisú: la receta cremosa y sin horno que combina dos postres irresistibles
Con una base de galletitas, un relleno suave de queso crema y el sabor inconfundible del café y el cacao, esta tarta es ideal para sorprender después de una comida.
Si te gustan los postres cremosos, la tarta de queso estilo tiramisú es una alternativa que reúne lo mejor de dos clásicos de la repostería: el cheesecake y el tradicional postre italiano.
Su combinación de texturas y sabores la convierte en una propuesta ideal para compartir en reuniones familiares, celebraciones o simplemente disfrutar de algo dulce durante el fin de semana.
Además, esta versión tiene una gran ventaja: no necesita horno ni lleva huevos crudos y se puede preparar con anticipación.
Ingredientes para preparar la tarta de queso estilo tiramisú
Para la base:
- 200 gramos de galletitas de vainilla.
- 80 gramos de manteca derretida.
- 1 cucharadita de café instantáneo.
Para el relleno:
- 400 gramos de queso crema firme.
- 250 gramos de queso mascarpone.
- 200 mililitros de crema de leche.
- 100 gramos de azúcar impalpable.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 7 gramos de gelatina sin sabor.
- 35 mililitros de agua.
Para la capa de tiramisú y la decoración:
- 100 gramos de vainillas.
- 150 mililitros de café fuerte y frío.
- Cacao amargo en polvo.
Cómo hacer tarta de queso estilo tiramisú, paso a paso
- Triturar las galletitas y mezclarlas con la manteca derretida y el café instantáneo.
- Distribuir la preparación sobre la base de un molde desmontable de 20 centímetros, presionar y llevar a la heladera.
- Mezclar el queso crema con el mascarpone, el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta obtener una consistencia homogénea.
- Hidratar la gelatina con el agua fría y disolverla suavemente con calor, sin dejar que hierva.
- Mezclar la gelatina con dos cucharadas de la preparación de queso y luego incorporarla al resto del relleno.
- Batir la crema de leche a medio punto e integrarla con movimientos envolventes.
- Volcar la mitad del relleno sobre la base de galletitas.
- Humedecer rápidamente las vainillas en el café frío y distribuirlas sobre la crema.
- Cubrir con el resto del relleno y alisar la superficie.
- Refrigerar durante al menos seis horas, aunque lo ideal es dejar reposar la tarta durante toda la noche.
- Desmoldar y espolvorear con cacao amargo antes de servir.
Los secretos para conseguir una tarta de queso estilo tiramisú perfecta
Para lograr una consistencia cremosa y firme, es importante utilizar un queso crema con cuerpo y respetar los tiempos de refrigeración.
Otro detalle fundamental es no remojar demasiado las vainillas en el café, ya que podrían desarmarse y aportar un exceso de humedad al relleno.
Quienes prefieran intensificar el sabor pueden agregar un poco de chocolate amargo rallado entre las capas.
Fresca, delicada y con el equilibrio justo entre dulzor y amargor, esta tarta de queso estilo tiramisú es también una excelente alternativa para incorporar a la mesa dulce de Navidad y Año Nuevo.
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