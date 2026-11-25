Si te gustan los postres cremosos, la tarta de queso estilo tiramisú es una alternativa que reúne lo mejor de dos clásicos de la repostería: el cheesecake y el tradicional postre italiano.

Su combinación de texturas y sabores la convierte en una propuesta ideal para compartir en reuniones familiares, celebraciones o simplemente disfrutar de algo dulce durante el fin de semana.

Además, esta versión tiene una gran ventaja: no necesita horno ni lleva huevos crudos y se puede preparar con anticipación.

Ingredientes para preparar la tarta de queso estilo tiramisú

Para la base:

200 gramos de galletitas de vainilla.

80 gramos de manteca derretida.

1 cucharadita de café instantáneo.

Para el relleno:

400 gramos de queso crema firme.

250 gramos de queso mascarpone.

200 mililitros de crema de leche.

100 gramos de azúcar impalpable.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

7 gramos de gelatina sin sabor.

35 mililitros de agua.

Para la capa de tiramisú y la decoración:

100 gramos de vainillas.

150 mililitros de café fuerte y frío.

Cacao amargo en polvo.

Cómo hacer tarta de queso estilo tiramisú, paso a paso

Triturar las galletitas y mezclarlas con la manteca derretida y el café instantáneo. Distribuir la preparación sobre la base de un molde desmontable de 20 centímetros, presionar y llevar a la heladera. Mezclar el queso crema con el mascarpone, el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta obtener una consistencia homogénea. Hidratar la gelatina con el agua fría y disolverla suavemente con calor, sin dejar que hierva. Mezclar la gelatina con dos cucharadas de la preparación de queso y luego incorporarla al resto del relleno. Batir la crema de leche a medio punto e integrarla con movimientos envolventes. Volcar la mitad del relleno sobre la base de galletitas. Humedecer rápidamente las vainillas en el café frío y distribuirlas sobre la crema. Cubrir con el resto del relleno y alisar la superficie. Refrigerar durante al menos seis horas, aunque lo ideal es dejar reposar la tarta durante toda la noche. Desmoldar y espolvorear con cacao amargo antes de servir.

Los secretos para conseguir una tarta de queso estilo tiramisú perfecta

Para lograr una consistencia cremosa y firme, es importante utilizar un queso crema con cuerpo y respetar los tiempos de refrigeración.

Otro detalle fundamental es no remojar demasiado las vainillas en el café, ya que podrían desarmarse y aportar un exceso de humedad al relleno.

Quienes prefieran intensificar el sabor pueden agregar un poco de chocolate amargo rallado entre las capas.

Fresca, delicada y con el equilibrio justo entre dulzor y amargor, esta tarta de queso estilo tiramisú es también una excelente alternativa para incorporar a la mesa dulce de Navidad y Año Nuevo.