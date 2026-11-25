Lejos de aquellos años de grandes éxitos teatrales y contratos televisivos, Matías Alé sorprendió al revelar las dificultades económicas que atraviesa en la actualidad. El actor reconoció que perdió buena parte del dinero que ganó durante su carrera y que hoy necesita combinar diferentes trabajos para mantenerse.

Según informó PrimiciasYa, el artista habló sobre su situación durante una visita a Con Carmen, el programa que conduce Carmen Barbieri por elnueve, donde también recordó una de las etapas más exitosas de su trayectoria profesional.

Matías Alé reveló cómo perdió el dinero que ganó en el espectáculo

Durante la entrevista, el actor recordó las temporadas teatrales que compartió con Carmen Barbieri, cuando realizaban funciones multitudinarias y complementaban sus ingresos con diferentes compromisos laborales.

En aquella época, Alé consiguió acumular un importante patrimonio y llegó a tener cinco motos y tres autos, entre ellos un Porsche.

Sin embargo, reconoció que la falta de una buena administración de sus ingresos, sumada a los problemas de salud que atravesó a partir de 2015, afectó considerablemente su situación financiera.

El artista también reflexionó sobre el valor de los bienes materiales y la importancia de los vínculos afectivos durante los momentos más difíciles de su vida.

En ese sentido, destacó el acompañamiento de Carmen Barbieri, quien mantuvo el contacto con su madre mientras él permanecía internado.

El difícil presente laboral de Matías Alé

Durante la conversación, el actor aseguró que las condiciones económicas dentro del mundo del espectáculo cambiaron considerablemente respecto de sus años de mayor popularidad.

Según explicó, actualmente los artistas necesitan asumir varios compromisos laborales para alcanzar ingresos similares a los que obtenían anteriormente.

También describió las diferencias entre trabajar en grandes producciones teatrales y participar en propuestas independientes, donde los propios protagonistas deben involucrarse en la promoción y la venta de entradas.

La nueva etapa de Matías Alé como productor teatral

Además de continuar con su carrera como actor, Alé incursionó en la producción independiente con espectáculos como Los sospechosos del piso diez y Función imposible.

Esta modalidad de trabajo implica asumir responsabilidades que van más allá de la actuación, desde organizar los alojamientos durante las giras hasta participar personalmente en la convocatoria del público.

Pese a las dificultades económicas, Matías Alé destacó la satisfacción que encuentra en esta nueva etapa profesional y valoró la posibilidad de continuar trabajando en el teatro.