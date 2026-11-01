Otamendi, Montiel y Ponzio apuntaron contra el arbitraje del Boca – River: «No se midió con la misma vara»

River apuntó contra el arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico. (Foto: Clarín Fotografía)

En un Superclásico polémico, River terminó con mucha bronca con el arbitraje de Nicolás Ramírez en el partido que Boca ganó 1 a 0 en la Bombonera.

En el Millonario consideraron que no se aplicó el mismo criterio en las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en comparación con otras jugadas de futbolistas del Xeneize.

«El árbitro tiene que estar capacitado para un Superclásico. Hoy no se midió con la misma vara en diferentes jugadas, en amarillas y rojas, y fuimos condicionados. Creo que tampoco Boca nos jugó como para decir que fueron mejores. Obvio que con dos jugadores más, la tenencia va a ser más», señaló Nicolás Otamendi.

"PERDIÓ EL CONTROL DEL PARTIDO. NO SE MIDIÓ CON LA MISMA VARA". Nicolás Otamendi sobre el arbitraje en el Superclásico ante Boca. 📺 #ESPNF10 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Mhv2gOj771 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

«Yo creo que no se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes, el penal que me hicieron que ni siquiera fue analizado, la amarilla a Blanco y la roja a Montiel», puntualizó el capitán.

«El fútbol argentino se está arruinando. Te da mucha bronca, porque no nos dejan competir. Que el próximo torneo nos digan a quién van a dar como campeón y ni competimos«, concluyó el defensor.

Por su parte, Montiel consideró: «nos da mucha bronca e impotencia, hubo dos penales a Otamendi, la de Blanco que le sacó amarilla fue igual que la mía y a mí me sacó roja».

🗣️ Montiel enumeró las jugadas que consideró que eran de expulsión para algunos jugadores de Boca y aseguró: "NOS CONDICIONÓ BASTANTE". https://t.co/LfRutj34Fd — TyC Sports (@TyCSports) November 1, 2026

«Así es muy difícil, esas situaciones marcan el partido, nos condicionaron bastante. No es normal lo que pasó hoy», agregó el lateral derecho.

El entrenador, Leonardo Ponzio, fue más cauto al decir que «en la vida hay que tener valores. Cuando se actúa para hacer el mal es difícil. No quiere que me den pero tampoco que me quiten».