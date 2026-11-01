Alarma en Ezeiza: al menos 15 turistas internacionales terminaron intoxicados tras bajar de un crucero en Ushuaia

Una llegada que prometía continuar sin sobresaltos se transformó en una emergencia médica de gran magnitud en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Al menos 15 turistas extranjeros que arribaron a la terminal bonaerense a bordo de tres vuelos de cabotaje procedentes de Ushuaia debieron ser asistidos de urgencia tras presentar síntomas severos de intoxicación estomacal.

De acuerdo con la información difundida, el operativo de contingencia se activó pasadas las 20:30 del sábado y se extendió de manera ininterrumpida hasta las 2 de la madrugada de este domingo, movilizando a equipos de Sanidad de Fronteras y servicios de emergencia dentro de las instalaciones aéreas.

Según indicó Noticias Argentinas, el contingente intoxicado incluyó a ciudadanos de Francia, Alemania, Australia y Noruega, quienes formaban parte de los pasajeros que habían desembarcado previamente de cruceros turísticos en la capital fueguina.

Los profesionales suministraron suero para hidratación y entregaron medicación paliativa a ocho de los viajeros que presentaban cuadros más agudos. Filo News agregó que ninguno requirió derivación hospitalaria externa.

A pesar de la alarma inicial, las autoridades confirmaron que ninguno de los pacientes necesitó internación, logrando estabilizar sus parámetros clínicos en el lugar antes de autorizar su egreso.

La hipótesis de la comida y el historial de los cruceros: qué se sabe sobre el cuadro de intoxicación

De acuerdo con los testimonios recabados por los investigadores y rescatados por los medios citados, el origen de la descomposición masiva se remontaría a las horas previas al vuelo. Los turistas habían participado de una travesía marítima a bordo de embarcaciones procedentes de armadores noruegos y chilenos que amarraron en el extremo sur del país.

La principal línea investigativa apunta directamente a la ingesta de viandas que contenían atún y pollo durante la navegación o en las escalas previas al embarque aéreo. Peritos bromatológicos analizan por estos momentos si la contaminación de los alimentos se produjo mar adentro o en algún eslabón gastronómico terrestre previo.