La Sole sorprendió en la misa del papa León XIV: cantó con Natalia Pastorutti y llevó un regalo inesperado

Soledad Pastorutti fue una de las grandes protagonistas de la histórica misa del papa León XIV en Buenos Aires. La cantante santafesina sorprendió a los miles de fieles que aguardaban la llegada del Pontífice en el Monumento de los Españoles, en Palermo, con una presentación que combinó música, emoción y símbolos de la identidad argentina.

Según informó Exitoína, la artista de Arequito apareció en el escenario durante la mañana del lunes 9 de noviembre y ofreció un repertorio especialmente elegido para la ocasión. La acompañó su hermana Natalia Pastorutti, con quien interpretó una conmovedora versión de Alma misionera, una de las canciones más reconocidas de las celebraciones católicas.

La presentación también tuvo un detalle especial: La Sole reveló que había llevado un poncho de regalo para el Papa, un gesto que despertó la emoción del público.

Soledad Pastorutti cantó junto a Natalia antes de la misa del papa León XIV

La cantante apareció en el escenario alrededor de las 10.25, mientras miles de personas esperaban el comienzo de la celebración religiosa.

Su presentación comenzó con La viajera y Oración del remanso, dos canciones vinculadas con el paisaje, las raíces y la identidad argentina.

Sin embargo, uno de los momentos más especiales llegó cuando invitó a su hermana Natalia a compartir el escenario.

Juntas interpretaron Alma misionera, una canción religiosa que habla del compromiso, la solidaridad y la vocación de servicio.

Antes de comenzar, Soledad invitó a los presentes a acompañarlas con sus voces, convirtiendo la interpretación en un canto colectivo.

La emoción se hizo visible entre los fieles, muchos de los cuales habían pasado la noche en las inmediaciones del predio para asegurarse un lugar durante la misa.

El regalo especial que Soledad Pastorutti preparó para el Papa

Además de su actuación musical, la artista sorprendió al revelar que había preparado un obsequio para el Pontífice.

«Tengo un poncho que le traje al Papa», contó desde el escenario, según reprodujo Telefe durante la transmisión de la jornada.

La prenda tiene un significado especial en la carrera de Soledad Pastorutti. Desde sus comienzos en el folclore, el poncho se convirtió en uno de sus símbolos más reconocibles.

Para esta presentación, eligió un diseño celeste y blanco, inspirado en los colores de la bandera argentina, similar al que había utilizado durante la despedida de Lionel Messi de la Selección.

El gesto fue recibido con entusiasmo por el público, aunque no se confirmó durante la presentación si finalmente pudo entregarle el regalo personalmente al Papa.

De Alma misionera a A Don Ata: las canciones que eligió La Sole

La presentación de Soledad Pastorutti combinó canciones religiosas con clásicos del folclore argentino.

Después de interpretar Alma misionera junto a Natalia, la cantante continuó con una versión de Aleluya, de Leonard Cohen, que aportó un clima de recogimiento a la jornada.

Luego llegó el momento más festivo del espectáculo.

La Sole interpretó Entré a mi pago sin golpear y A Don Ata, dos clásicos de su repertorio que hicieron cantar y aplaudir a los presentes.

El cierre estuvo acompañado por el tradicional revoleo de ponchos, una imagen que forma parte de la identidad artística de la cantante desde sus primeras presentaciones en el Festival de Cosquín.

El emotivo mensaje de Soledad Pastorutti ante miles de fieles

Durante su actuación, Soledad también se tomó unos minutos para hablar con las personas que aguardaban la llegada de León XIV.

La artista reconoció el esfuerzo de quienes habían viajado desde distintos puntos del país y de aquellos que habían permanecido durante toda la noche en el lugar.

«Ojalá este día histórico quede guardado para todos nosotros y para siempre en nuestros corazones», expresó emocionada.

Antes de despedirse, volvió a dirigirse a la multitud con un mensaje que reflejó su estilo cercano y espontáneo.

«Siempre con alegría, siempre arriba y haciendo mucho lío», manifestó, antes de celebrar el encuentro con un saludo dedicado a la Argentina.

La relación de Soledad Pastorutti con los encuentros papales

No fue la primera vez que la cantante participó de una celebración vinculada con un Pontífice.

En 2013, Soledad Pastorutti cantó durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, donde millones de jóvenes se reunieron para acompañar al papa Francisco.

Aquella experiencia representó un momento importante en su trayectoria, al combinar su carrera musical con un acontecimiento religioso de alcance internacional.

Trece años después, la artista volvió a participar de un encuentro de estas características, esta vez en su propio país.

Con su poncho celeste y blanco, sus canciones y la compañía de su hermana Natalia, La Sole convirtió la espera de la misa del papa León XIV en una celebración de música, fe y tradición argentina.