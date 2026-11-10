Zulemita Menem cruzó a Yanina Latorre por su ropa en la misa del Papa: “Convendría informarte”

La visita del papa León XIV a la Argentina continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Esta vez, las protagonistas fueron Zulemita Menem y Yanina Latorre, quienes mantuvieron un fuerte cruce público por la vestimenta que la hija del expresidente Carlos Menem utilizó durante la multitudinaria misa celebrada en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Según informó Ciudad Magazine, la polémica comenzó cuando Latorre cuestionó en su programa de El Observador que Zulemita y su madre, Zulema Yoma, no hubieran elegido ropa negra, como buena parte de los invitados especiales. La empresaria no dejó pasar los comentarios y publicó una extensa respuesta en sus redes sociales, en la que defendió su elección y cuestionó los conocimientos de protocolo de la conductora.

El enfrentamiento se produjo en medio de otra controversia que rodeó la celebración religiosa: la presencia de una carpa VIP destinada a figuras del espectáculo, periodistas y personalidades de la política, quienes tuvieron ubicaciones privilegiadas durante la ceremonia.

Qué dijo Yanina Latorre sobre el look de Zulemita Menem y Zulema Yoma

Durante su programa radial, Yanina Latorre repasó cómo había vivido la misa del papa León XIV y se detuvo especialmente en la vestimenta de algunas de las invitadas.

La conductora señaló que la mayoría de las personalidades presentes había optado por prendas oscuras, pero que Zulemita Menem y Zulema Yoma se habían diferenciado del resto.

«Las únicas dos personas que fueron de color rarísimo, Zulemita Menem y la madre, Zulema Yoma», expresó.

Además, consideró que ambas deberían conocer las reglas protocolares debido a su experiencia en actos oficiales durante la presidencia de Carlos Menem.

La observación generó una rápida reacción de Zulemita, quien decidió responder públicamente desde su cuenta de X.

La contundente respuesta de Zulemita Menem a Yanina Latorre

Lejos de ignorar los comentarios, Zulemita Menem publicó un extenso descargo dirigido directamente a Yanina Latorre, en el que recordó su experiencia acompañando a su padre durante los diez años que estuvo al frente del Gobierno nacional.

«Yani, acompañé a mi padre durante sus diez años de presidencia y mi madre fue primera dama. Si hay algo que conocemos muy bien es el protocolo», comenzó.

Luego explicó que, según su interpretación, la obligación de vestir de negro no se aplica de manera general a todos los encuentros con el Pontífice.

«El negro es una tradición para determinadas audiencias formales con el Papa dentro del Vaticano, no una obligación universal», sostuvo.

También remarcó que la misa celebrada en Palermo fue un evento público, abierto a miles de fieles, y que la invitación recibida no establecía un color obligatorio para la vestimenta.

La empresaria aclaró que tanto ella como su madre habían elegido prendas beige, similares a las que utilizaron en encuentros anteriores con otros pontífices.

“No confundamos desconocimiento con incumplimiento”: el mensaje que encendió la polémica

En otro tramo de su publicación, Zulemita fue todavía más contundente al responder a las críticas de la conductora.

«No confundamos desconocimiento con incumplimiento. Nosotras respetamos, antes de cuestionarlo, convendría informarte», expresó.

Además, aseguró que en aquellas oportunidades en las que el protocolo exigió vestir de negro, tanto ella como su madre cumplieron con esa indicación.

La hija de Carlos Menem también hizo referencia a otras recomendaciones de vestimenta, como evitar prendas demasiado ajustadas o mangas cortas, y sostuvo que la ubicación de los invitados no debería modificar las reglas aplicables a una ceremonia pública.

Finalmente, cuestionó que la atención estuviera puesta en la ropa en lugar de valorar la oportunidad de participar de una celebración religiosa junto al Pontífice.

La polémica por el sector VIP de la misa del Papa: qué pasó con los famosos

El enfrentamiento entre Zulemita Menem y Yanina Latorre se sumó a las repercusiones que generó la organización de la misa del papa León XIV en Palermo.

Durante la ceremonia, distintas figuras del espectáculo y la política accedieron a un sector reservado, con ubicaciones cercanas al altar y espacios acondicionados para esperar el comienzo de la celebración.

Entre las personalidades que asistieron se encontraban Pampita, Yanina Latorre y Zulemita Menem, además de otros invitados especiales.

La existencia de una carpa VIP, que contaba con bebidas, alimentos y espacios de descanso, despertó cuestionamientos en redes sociales por las diferencias con los miles de fieles que asistieron a la misa.

La propia Yanina Latorre se refirió a la controversia y explicó que había recibido una invitación de Jorge Macri y Belén Ludueña.

También sostuvo que este tipo de eventos suele contar con sectores destinados a personalidades públicas y relativizó las críticas que recibió por su participación.

¿Era obligatorio vestirse de negro para asistir a la misa del papa León XIV?

Una de las preguntas que surgieron a partir del enfrentamiento fue si realmente existía una obligación de vestir de negro durante la celebración.

El protocolo tradicional del Vaticano contempla determinadas normas de vestimenta para audiencias oficiales con el Papa, especialmente en encuentros formales y ceremonias específicas.

Sin embargo, esas disposiciones no necesariamente se trasladan de la misma manera a una misa pública multitudinaria.

En su descargo, Zulemita aseguró que la invitación para la ceremonia en Palermo no exigía un color determinado y compartió las indicaciones de vestimenta que había recibido.

Por lo tanto, aunque Yanina Latorre cuestionó que ambas se apartaran de la estética predominante entre los invitados, no quedó acreditado que hubieran incumplido una obligación de vestir de negro.

La discusión por los looks terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de las repercusiones que dejó la visita del papa León XIV a la Argentina, donde las celebraciones religiosas también estuvieron atravesadas por la presencia de famosos y las controversias en redes sociales.