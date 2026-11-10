Roca prohibió el uso deportivo de motos en el Área Protegida Paso Córdoba

Este martes se realizó una nueva sesión ordinaria en el Concejo Deliberante de Roca, a sala llena y con la participación especial de la intendenta María Emilia Soria. El punto central de la reunión fue la votación sobre la modificación de dos ordenanzas que establecen las reglas de uso del Área Protegida Paso Córdoba, mediante las cuales se estableció la prohibición de actividades deportivas con motos en ese sector. Además, se dio la entrega de una bandera argentina con las Islas Malvinas por parte de cuatro veteranos y se estrenó un cuadro llamado «Madres de Malvinas» en el primer piso del edificio.

La sesión transcurrió con tranquilidad en el Deliberante. Foto: Franco Urchipía.

En medio de un momento delicado para el Municipio de Roca, por el desdoblamiento de sueldos y la suspensión del Festival de la Sidra, se llevó a cabo una sesión que no tuvo debates. Según lo establecido en la orden del día, todo fue aprobado por unanimidad.

Los cambios clave sobre Paso Córdoba

El punto más importante fue la modificación de las ordenanzas 2583 y 3454. Ambas normas tienen como objetivo establecer pautas sobre el área natural protegida Paso Córdoba. En la sesión se aprobó el cambio del artículo N° 15: se sancionó la prohibición de «ingresar o descender vehículos motorizados concebidos exclusivamente para uso deportivo o recreativo, la circulación a campo traviesa, utilización, prácticas y competencias de actividades deportivas, recreativas, de entrenamiento o de exhibición que involucren vehículos motorizados».

Hasta este momento, el uso de motos en los senderos de Paso Córdoba estaba permitido en el inciso «l» de la ordenanza 3454. Las partes permitidas para esta actividad eran sobre el margen sur del río Negro, un lugar donde la sensibilidad ambiental era considerada baja.

Sin embargo, la práctica de este deporte en lugares no habilitados y la discusión con runners hizo modificar esta norma. Además, quienes incumplan esta normativa tendrán una multa de hasta $50.000. En caso de reincidencia, este valor se aumentará en seis veces más.

Con respecto a la ordenanza 3454, se incluyó el Valle de la Luna Amarillo al inciso «a» del apartado «Zonificación«, donde ya se encuentra el Valle de la Luna Rojo. Ambos tienen una sensibilidad alta y son considerados sectores «estrictamente protegidos» con un uso «muy restringido».

El Valle de la Luna Amarillo de Paso Córdoba. Foto: Archivo.

La bandera y el homenaje a «Madres de Malvinas»

Otro de los momentos clave de la sesión fue la bandera entregada por cuatro veteranos de Malvinas. Ricardo Flores, titular de la Asociación Civil Veteranos de Guerra de Malvinas de Roca, recalcó la importancia de este símbolo que quedará en la institución municipal: «Cada vez que la vean puedan reflexionar y recordar a aquellos hombres que entregaron su vida, pero también a aquellos hombres que seguimos luchando».

La bandera que recibió el Concejo Deliberante, junto a los veteranos y la intendenta. Foto: Franco Urchipía.

La concejala Natalí Giordanela expresó: «Recibimos esta bandera con un gran compromiso para que siga flameando en cada lugar donde necesite ser recordada. Honrar su memoria es también comprometernos con la paz, con la democracia y con el respeto de los derechos humanos

Además, en el primer piso del edificio, se inauguró el cuadro «Madres de Malvinas», que reúne las fotografías de quienes dieron a luz a cada uno de los veteranos rionegrinos que participó en la guerra de 1982.