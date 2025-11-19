Provincial de patín carrera: Alta Barda campeón, con Leones y Santos subidos al podio

Luego de diez fechas muy competitivas, se cerró la Liga Provincial de clubes patín carrera neuquino y una vez más Alta Barda mostró su poderío. Leones del Sur, en gran tarea, terminó segundo, mientras que San Lorenzo, también en constante crecimiento, subió al último lugar del podio. La última jornada se disputó en el patinódromo Rosana Sastre ubicado en el barrio Gregorio Álvarez de la capital provincial.

La actividad reunió a deportistas federados, pero también en las divisiones intermedia y máster. Recorrió diferentes escenarios de la zona de la confluencia y dejó en claro que es de las disciplinas dominantes en la provincia. Hubo una diferencia en los podios generales, porque el Santo fue tercero en el sistema de puntos, pero la Escuela Municipal de Plottier lo superó en el medallero y también mostró un gran avance en sus patinadores.

El equipo Albiverde sumó otro título a su rico historial.

Puntos y medallas

Alta Barda acumuló 57.170 puntos y se quedó con el primer puesto. Leones del Sur alcanzó los 32.037 y San Lorenzo, 14.382. Más atrás se escalonaron Escuela Municipal de Plottier (11.486), SPC (2.519), El Porvenir (1.072), Independiente (1.048), SportPatín (652), Z1 (480). Participaron y no sumaron puntos, Zapala y Las Lajas.

Alta Barda, Leones del Sur y San Lorenzo. El podio povincial.

Si de medallas se trata, Alta Barda llegó a 478, con 200 de oro, 146 de plata, 132 de bronce. Leones del Sur fue escolta con 242 (87, 84, 71) y ahí se metió el equipo de Plottier con 103 (31, 38, 35). San Lorenzo quedó cerca con 97 (25, 37, 35) y Z1 completó el top 5 con 13 (8, 3, 2).

Todos los podios del Provincial

Mayores: Karen Citón (Alta Barda), Melina Przezdziecki (AB), Julieta Bello (Leons del Sur )

Joaquín Matamala (Alta B), Ulises Durán (AB), Lautaro Espíndola (LdS)

Juveniles: Franco Carrasco (LdS), Benjamín Caffaro (AB), Gerardo Zabala (AB)

Xiomara Tanachweiz Sain (AB), Ángela Leiva (LdS), Valeri Montaño (AB)

Leones del Sur hizo un gran trabalo y terminó en el segundo lugar.

Cuarta: Leia Carrasco (LdS), Ambar Calfunao (San Lorenzo), Malena Albornoz (SL)

Juan Bautista Monje (AB), Matheo Henriquez (Escuela Municipal de Plottier), Juan Cruz Espinosa (LdS)

Quinta: Mía Vega (LdS), Catalina Segovia (AB), Morena Vergara (AB)

Mateo Gader (AB), Giovani Villegas (SportPatín), Matías Bouzo (AB)

Sexta: Julieta Osorio (AB), Julieta Cicchitti (SL), Inara Cayhueque (AB)

Agustín Cortez de la Hoz (AB), Héctor Correa (AB), Dylan Calderón (AB)

Promocional: Eva Quiroga (San Lorenzo), Agustina Morales (LdS), Francesca Fillon (SL)

Sebastián Buñañek (AB), Ian Pardo (AB), Aaron Torres (LdS)

Mayores intermedia: Abigail Herrera (EM Plottier), Melani Millanao (AB), Sofía Palacio (SPC)

Joaquín Alfaro (LdS), Thiago Palacio (SPC), Jesús Ojeda (AB)

Juveniles intermedia: Malena Peña (LdS), Luisana Correa (AB), Valentina Vázquez (EM Plottier)

Darío Fernández (AB), Axel Arévalo (EM Plottier), Emanuel Torres (LdS)

Máster: María Inés Coronel (AB), María Ester Millanao (SL), Valeria Rodríguez (AB)

Martín Flores (AB), Néstor París (Z1)