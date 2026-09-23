Dia Mundial de las Lenguas de Señas: por qué se conmemora hoy 23 de septiembre

Cada 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas, una fecha proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en noviembre de 2017.

El lenguaje de señas internacional es el sistema utilizado por las personas sordas para comunicarse en la vida cotidiana, así como en reuniones, viajes y espacios de socialización. Se lo considera una lengua pidgin, una estructura lingüística mixta creada a partir de una lengua determinada combinada con elementos de otros sistemas de comunicación.

Por qué se conmemora el Día Mundial de las Lenguas de Señas

La elección de esta fecha rinde homenaje a la creación de la Federación Mundial del Sordo, fundada el 23 de septiembre de 1951. Esta organización no gubernamental funciona en la actualidad como órgano consultivo de las Naciones Unidas y se consolidó como la máxima autoridad global en la defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad auditiva.

En el marco normativo internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce y promueve explícitamente el uso de las lenguas de señas. El documento establece que estas poseen el mismo estatus que las lenguas habladas y obliga a los Estados partes a facilitar su aprendizaje, al tiempo que promueve la identidad lingüística de la comunidad.

La iniciativa para la proclamación de este día surgió de la propia Federación Mundial de Sordos, una entidad integrada por 135 asociaciones nacionales que representan a cerca de 70 millones de personas sordas en todo el mundo.

La resolución fue patrocinada originalmente por la misión permanente de Antigua y Barbuda ante la ONU, contó con el copatrocinio de 97 Estados miembros y fue aprobada formalmente por consenso el 19 de diciembre de 2017.

El propósito central de la fecha se enfoca en procurar la inclusión social efectiva de las personas usuarias de las lenguas de señas. De este modo, la conmemoración se presenta como una instancia para apoyar y proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de las personas sordas a nivel global.

Con información de NA.