Rating de la TV: Telefe volvió a liderar, pero el programa más visto del día no llegó a los 9 puntos

La televisión abierta argentina volvió a mostrar este martes 22 de septiembre un escenario de números ajustados. Tras el final de Gran Hermano Generación Dorada y mientras Telefe espera el próximo gran estreno de su programación, el canal mantuvo el liderazgo, aunque ningún programa logró alcanzar los 9 puntos de rating.

Según las mediciones de Kantar Ibope Media publicadas por Television.com.ar, el ciclo más visto de toda la jornada fue Telefe Noticias, con 8,2 puntos. El dato confirma una particularidad que ya se había observado el lunes: los noticieros y los programas de la tarde lograron competir de igual a igual con las grandes apuestas del prime time.

Rating del martes 22 de septiembre: los cinco programas más vistos de Telefe

El segundo lugar dentro de Telefe fue para El noticiero de la gente, que consiguió 7,9 puntos, mientras que Historias de corazón: Avenida Brasil completó el podio con 7,5.

Más atrás apareció Popstars, el reality conducido por Nicolás Vázquez, con 6,9 puntos. Cortá por Lozano cerró los cinco primeros lugares del canal con 6,2 puntos.

El desempeño de Popstars resulta especialmente relevante porque el programa se encuentra en plena competencia nocturna y Telefe atraviesa una etapa de transición después del final de Gran Hermano. El lunes también había marcado 6,9 puntos, por lo que este martes mantuvo su promedio.

El Trece se acercó con Guido Kaczka

En El Trece, el liderazgo quedó en manos de Es mi sueño, segunda temporada, con 6,4 puntos. Así, la propuesta conducida por Guido Kaczka quedó apenas medio punto por debajo de Popstars.

El segundo programa más visto de la señal fue Telenoche, con 5,8, seguido por Ahora caigo, con 5,4 puntos.

Por su parte, Otro día perdido, el late night de Mario Pergolini, alcanzó 5,2 puntos, mientras que Cuestión de peso y Mediodía Noticias empataron con 4 puntos.

LAM volvió a imponerse en América

La competencia por el tercer lugar también dejó números interesantes. LAM volvió a ser lo más visto de América con 3,6 puntos, seguido por BTV, con 2,8, e Intrusos, con 2,7.

Primicias Ya y Sálvese quien pueda empataron con 2,4 puntos, mientras que América Noticias y DDM registraron 2,2.

En Elnueve hubo un empate en la cima: Bendita y Tele 9 Central marcaron 2,9 puntos cada uno. Qué mañana! quedó muy cerca con 2,7.

Un dato que preocupa: la TV abierta no llegó a los 9 puntos

Más allá de quién ganó cada franja, el dato sobresaliente está en el nivel general de audiencia. El programa más visto del martes apenas alcanzó 8,2 puntos.

La situación ya se había advertido el lunes 21: ese día Telefe Noticias y Historias del corazón: Avenida Brasil habían compartido el primer puesto con 8,7 puntos, mientras que Bahar había quedado tercera con 7,5.

La comparación muestra un prime time particularmente competitivo pero con audiencias fragmentadas. En este contexto, Telefe mantiene la ventaja, aunque El Trece consiguió reducir la distancia entre sus principales apuestas nocturnas.

La próxima prueba fuerte llegará con los nuevos estrenos previstos por las señales, que buscarán volver a llevar el encendido de la televisión abierta a cifras de dos dígitos.