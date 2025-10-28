Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París: Comesaña, eliminado

Comenzó el último Masters 1000 de la temporada, con la participación de cinco tenistas argentinos. Hubo choque entre compatriotas en la primera ronda y quedan dos representantes argentinos en el torneo. Los detalles.

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París:

Este lunes 25 de octubre dio inico el Masters 1000 de París, el último de la categoría en el calendario tenístico. El torneo, que se disputa en canchas duras, comenzó con grandes duelos en la primera ronda. Uno de ellos fue el de Camilo Ugo Carabelli y Tomás Etcheverry. Casualmente, los argentinos se vieron las caras en el comienzo de este gran certamen.

Fue triunfo del bonaerense sobre el platense por 7-5 y 6-3. A pesar de haber comenzado el encuentro con un quiebre abajo, Ugo Carabelli remontó la situación, y cuando parecía que iba a haber tiebreak en el primer set, el 49° del mundo quebró y se llevó el parcial.

En el segundo set, Etcheverry volvió a quebrar, pero el triunfador del encuentro se recuperó y se llevó su primer triunfo en el torneo. Es la primer victoria que consigue frente a su compatriota, ya que se habían cruzado en dos ocasiones y ambas fueron triunfos del platense.

Por la segunda ronda, el argentino se medirá frente a Alexander Zverev, uno de los candidatos al título. El número 3° del ranking ATP viene de perder la final de Viena frente a Janick Sinner y tratará de recuperarse en el torneo parisino.

Comesaña no pudo aguantar y quedó eliminado

Otro de los argentinos que jugó este martes fue Francisco Comesaña. El argentino enfrentó en la primera ronda a Felix Auger-Aliassime, preclasificiado 9° de París. Tras ganar el primer set, el «Tiburón» no pudo mantener el nivel y cayó en el debut frente al canadiense. Fue derrota por 6-7, 6-3 y 6-3.

A pesar de la derrota, el marplatense se lleva buenas sensaciones, después de ganar el primer set contra un top ten. La diferencia estuvo en los detalles, ya que Auger-Aliassime aprovechó los break points y el argentino no pudo dar el golpe en los momentos indicados.

Otro que perdió en su debut fue Sebastián Báez, que nuevamente sufrió una eliminación en primera ronda, esta vez frente al británico Cameron Norrie, por 6-3 y 6-4.

Francisco Cerúndolo, el otro sobreviviente

Francisco Cerúndolo es el otro tenista argentino que sigue en carrera en el Masters 1000 de París. El mejor tenista argentino venció en su debut al bosnio Dzumhur, con un cómodo triunfo en sets corridos. Tras esta victoria, llegó a su victoria número 17 en torneos Masters a lo largo del año, su mejor registro a lo largo de su carrera. En la segunda ronda se verá las caras contra el serbio Miomir Kecmanovic. Ambos argentinos jugarán sus partidos este miércoles, con horario a confirmar.