Rally Neuquino: con 52 confirmados, va la segunda fecha en Bajada del Agrio

Daniel Llanos viene de ganar en Las Coloradas y es uno de los favoritos. (Archivo Locos x el Rally)

El Rally Neuquino está listo para poner segunda y Bajada del Agrio espera a los mejores de la región. La acción comenzará el viernes, con la clásica rampa de largada, mientras que los tramos de velocidad se cumplirán entre sábado y domingo, con un total de 211,35 kilómetros en la suma de los seis parciales y los enlaces. Fueron 52 los inscriptos, cinco más que los participantes en Las Coloradas, donde se levantó el telón de la temporada.

Será la carrera número 130 del historial de la Asociación de Pilotos Patagónicos de Rally y Navegantes del Sur (Appryn Sur), con un antecedente que promete: el año pasado se registraron los mejores promedios de velocidad.

El cronograma de la carrera

Viernes 24 de abril

19:30, rampa de largada

Sábado 25 de abril

PE 1, Tomatera-Mallín Quemado, 16,47 km, 10:13

PE 2, Ruta 40-Chacras, 11,10 km, 12:01

PE 3, Tomatera-Mallín Quemado, 16,47 km, 13:34

PE 4, Ruta 40-Chacras, 11,10 km, 15:22

Domingo 26 de abril

PE 5, Ruta 40-Quili Malal, 11,20 km, 9:08

PE 6, Quili Malal-Ruta 40, 11,55 km, 11:06

13 Podios

Total de pruebas especiales: 77,89 km. Total de enlaces: 133,46 km. Total de la carrera: 211,35 km

Así se reparten los 52 inscriptos

La categoría A6 es la más numerosa y tiene 13 inscriptos. Además, hay 9 en la N2L y en la N2, 8 en la RC5, 6 en la A7, 4 en la A1 y 3 en la A2. Sobresale la presencia del último ganador Daniel Llanos (A6), además de pilotos de renombre como Adrián Altamirano, quien no estuvo en la primera fecha, Mario Villanueva (padre e hijo), Matías Cáceres, Claudio Bustos y Roberto Semper, quien también tendrá su debut en la temporada 2026.

En la jornada inaugural también cantaron victoria Juan Lovagnini (A7), Miguel Radomich (RC5), Miguel Huenulao (N2L), Mauricio Zúñiga (N2), Facundo Lillo (A1) y Brian Robla (A2).