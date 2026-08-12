Goyo Martínez: “La Vuelta de la Manzana Regional tiene sus figuras”

La Vuelta de la Manzana rompe todos los pronósticos y este año no será la excepción. A pesar de la ausencia del Campeonato Argentino, el certamen Regional tiene su atractivo y los números lo demuestran. Un total de 96 anotados marcarán el rumbo de una prueba que tendrá otros condimentos como el estado de los caminos afectados por las lluvias caídas en las últimas semanas.

En la previa de la Manzana y antes de pisar la rampa de largada en Roca, para dar este viernes el primer paso, Jorge Goyo Martínez dejó en claro el significado de la Vuelta en el contexto regional y los alcances que tiene para los pilotos zonales.

“La Manzana Regional tiene varias figuras que son grandes animadores como Mauro Debasa, que es uno de los principales candidatos, Rauly Martínez, el Nene Nonnenmacher; hay muchos pilotos que fueron figuras y están volviendo y otros que están surgiendo y no quieren correr en el Argentino y vuelcan toda la experiencia y las ganas en nuestro regional”, afirmó Goyo Martínez en diálogo con “Subite al Podio” de Río Negro Radio.

Con respecto a la ausencia en el ámbito nacional de la Manzana, el presidente de la AVGR fue claro: “A nosotros nos gusta correr por el Argentino, pero hay algunas cosas que van más allá de lo deportivo y tienen que ver con lo económico. Hoy traer una fecha del rally Argentino al Valle tiene un costo muy alto y es mucho más complicado porque hay gastos que no tenemos en el Regional, como la hotelería porque te piden muchas plazas durante varios días y otras cosas que piden y también tiene que ver con la cantidad de pilotos y las figuras que vienen, que hoy no las tenemos como antes. Hay chicos que se están haciendo en el Nacional, pilotos regionales que están corriendo sus primeras carreras y se van preparando para el futuro”.

Al mismo tiempo, también destacó que «en el Valle se mantienen gran parte de los caminos, podes cambiar la dirección del recorrido pero ya tenemos todo definido. Pero cada vez nos cuesta más porque para la zona de bardas se acerca más la población y se hace más difícil correr».