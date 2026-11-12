Recta final de temporada: cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Cumplidos los desafíos en Sudamérica, el argentino Franco Colapinto regresó a Europa tras el Gran Premio de Brasil y comenzó a planificar la parte final de la temporada de Fórmula 1, a la cual le restan tres compromisos para bajar su telón 2026.

El pilarense ya trabaja en la sede del equipo Alpine en Enstone (Inglaterra) junto a Pierre Gasly y los demás integrantes de la estructura, preparando el próximo desafío del calendario: el Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos), a disputarse del 20 al 22 de noviembre en las calles de la «ciudad que nunca duerme».

Cumplido ese compromiso, el gran circo se muda a Medio Oriente para las dos últimas competencias del año: el Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail, y el Gran Premio de Abu Dhabi, en el trazado de Yas Marina. Ambas fueron confirmadas por Liberty Media más allá de la guerra y los conflictos bélicos que se suscitan desde comienzo de año.

La actividad del GP de Las Vegas empezará entre la noche del jueves 19 de noviembre y la madrugada del viernes 20 con las primeras prácticas libres. La carrera será el domingo 22, a la 1 hora de la Argentina). Allí, el argentino querrá mejorar el 13° puesto logrado en Interlagos y tratar de volver a sumar puntos antes del cierre de año.

Los campeonatos de la temporada ya están definidos en la Fórmula 1: Andrea Kimi Antonelli se consagró en el mundial de pilotos, en tanto que Mercedes se quedó con el título del campeonato de constructores tras la pasada competencia en el «José Carlos Pace». Las últimas jornadas definirán el resto de las posiciones en ambas clasificaciones.

Una de esas batallas tiene al equipo Alpine jugándose las últimas cartas por el 5° puesto del campeonato de marcas. Aunque, luego de las últimas producciones, la diferencia de 45 puntos en favor de Racing Bulls parece difícil de descontar para el team francés.

Las Vegas Circuit

Ubicado en pleno Las Vegas Strip, en el estado de Nevada (Estados Unidos), el trazado urbano se distingue por su larga extensión a lo largo de las calles que albergan hoteles y casinos, llegando a una espectacular recta de casi 2 kilómetros de extensión.

Inaugurado oficialmente para la Fórmula 1 en noviembre de 2023, el Gran Premio de Las Vegas marcó el regreso de la categoría a la ciudad tras más de 40 años, tras las ediciones de 1981 y 1982 realizadas en el estacionamiento del Caesars Palace. Desde entonces, se convirtió en uno de los eventos más llamativos del calendario por su diseño desafiante, la iluminación nocturna y el entorno único de casinos y hoteles.

El circuito recorre 6,201 km, cuenta con 17 curvas y corre en sentido antihorario. La combinación de horquillas, curvas rápidas y rectas largas exige máxima velocidad en línea recta y gestión precisa de neumáticos, mientras que el paddock se encuentra en un área remodelada de estacionamiento.