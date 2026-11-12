ANSES diciembre 2026: los montos de jubilaciones con aumento, bono de $70.000 y medio aguinaldo
Con el dato oficial del 2,17% de inflación de octubre del INDEC, ANSES define los montos netos de diciembre 2026 con medio aguinaldo y refuerzo previsional. Conocé cuánto queda en mano tras el descuento de PAMI.
De acuerdo con el informe difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la variación de precios minoristas de octubre fue del 2,17%, porcentaje exacto que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará para actualizar las prestaciones en diciembre 2026 conforme a la fórmula de movilidad del Decreto 274/2024.
Sin embargo, este cierre anual exhibe una marcada asimetría en los ingresos: mientras los haberes ordinarios y el Sueldo Anual Complementario (SAC) absorben íntegramente el 2,17%, el bono extraordinario de $70.000 permanece congelado desde marzo 2024, lo que reduce el incremento efectivo del ingreso básico al 1,87% y fija un monto neto de bolsillo de $730.274 para quienes cobran la jubilación mínima.
Jubilaciones ANSES diciembre 2026: montos brutos y en mano con aumento del 2,17%, bono y aguinaldo
El cálculo oficial integra el haber mensual actualizado, el 50% correspondiente a la segunda cuota del aguinaldo y los descuentos obligatorios de obra social, manteniendo fuera de la base imponible y del SAC al bono de emergencia:
- Jubilación mínima garantizada: el haber básico sube a $453.797 brutos, al que se suman $226.898 de medio aguinaldo y $70.000 de bono extraordinario, alcanzando un total bruto de $750.695; tras aplicarse la retención asistencial del 3% para PAMI (computada exclusivamente sobre el haber y el aguinaldo), el ingreso neto de bolsillo queda en $730.274.
- Jubilación máxima del sistema general (SIPA): el tope previsional se ubica en $3.053.622 mensuales, sumando $1.526.811 por el medio aguinaldo para totalizar $4.580.433 brutos; descontando el aporte diferencial de PAMI (3% sobre el mínimo y 6% sobre el excedente), el neto a percibir en cuenta asciende a $4.362.028.
- Jubilados con haberes intermedios: quienes superan el piso previsional de $453.797 pero no alcanzan los $523.797 de haber mensual recibirán un bono proporcional variable hasta completar dicha suma, sumado a su medio aguinaldo íntegro.
Prestaciones ANSES: ¿cuánto cobro en diciembre 2026 con bono y aguinaldo?
|Prestación ANSES
|Haber mensual (2,17%)
|Medio aguinaldo (50%)
|Bono extraordinario
|Total bruto diciembre
|Total neto en mano
|Jubilación mínima
|$453.797
|$226.898
|$70.000
|$750.695
|$730.274 (con PAMI)
|PNC Madres de 7 Hijos
|$453.797
|$226.898
|$70.000
|$750.695
|$730.274
(+ Alimentar)
|PUAM (80% mínima)
|$363.037
|$181.519
|$70.000
|$614.556
|$598.219 (con PAMI)
|PNC Invalidez y Vejez (70%)
|$317.658
|$158.829
|$70.000
|$546.487
|$532.192 (Incluir Salud)
|Jubilación máxima
|$3.053.622
|$1.526.811
|Sin bono
|$4.580.433
|$4.362.028 (con PAMI)
Pensiones No Contributivas y PUAM: cuánto queda en mano tras los descuentos de salud en diciembre 2026
Los regímenes asistenciales y no contributivos liquidados por ANSES replican la actualización del 2,17% y perciben el medio aguinaldo junto al bono de $70.000:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): destinada a personas de 65 años o más sin aportes suficientes, fija un haber mensual de $363.037 y un aguinaldo de $181.519; sumado el bono de $70.000, alcanza $614.556 brutos, dejando un importe líquido en cuenta de $598.219 tras el descuento de PAMI.
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral y Vejez: equivalentes al 70% de la mínima, suben a $317.658 mensuales más $158.829 de aguinaldo y $70.000 de refuerzo, totalizando $546.487 brutos y $532.192 netos de bolsillo luego de deducir el aporte al Programa Federal Incluir Salud.
- PNC para Madres de Siete Hijos: por equiparación legal con la jubilación mínima, percibirán los mismos $730.274 en mano, más el monto adicional de la Tarjeta Alimentar si acreditan hijos menores de edad o con discapacidad.
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