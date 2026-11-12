ANSES diciembre 2026: los montos de jubilaciones con aumento, bono de $70.000 y medio aguinaldo

De acuerdo con el informe difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la variación de precios minoristas de octubre fue del 2,17%, porcentaje exacto que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará para actualizar las prestaciones en diciembre 2026 conforme a la fórmula de movilidad del Decreto 274/2024.

Sin embargo, este cierre anual exhibe una marcada asimetría en los ingresos: mientras los haberes ordinarios y el Sueldo Anual Complementario (SAC) absorben íntegramente el 2,17%, el bono extraordinario de $70.000 permanece congelado desde marzo 2024, lo que reduce el incremento efectivo del ingreso básico al 1,87% y fija un monto neto de bolsillo de $730.274 para quienes cobran la jubilación mínima.

Jubilaciones ANSES diciembre 2026: montos brutos y en mano con aumento del 2,17%, bono y aguinaldo

El cálculo oficial integra el haber mensual actualizado, el 50% correspondiente a la segunda cuota del aguinaldo y los descuentos obligatorios de obra social, manteniendo fuera de la base imponible y del SAC al bono de emergencia:

Jubilación mínima garantizada : el haber básico sube a $453.797 brutos, al que se suman $226.898 de medio aguinaldo y $70.000 de bono extraordinario , alcanzando un total bruto de $750.695; tras aplicarse la retención asistencial del 3% para PAMI (computada exclusivamente sobre el haber y el aguinaldo), el ingreso neto de bolsillo queda en $730.274.

: el haber básico sube a $453.797 brutos, al que se suman $226.898 de y , alcanzando un total bruto de $750.695; tras aplicarse la retención asistencial del 3% para (computada exclusivamente sobre el haber y el aguinaldo), el ingreso neto de bolsillo queda en $730.274. Jubilación máxima del sistema general (SIPA) : el tope previsional se ubica en $3.053.622 mensuales, sumando $1.526.811 por el medio aguinaldo para totalizar $4.580.433 brutos; descontando el aporte diferencial de PAMI (3% sobre el mínimo y 6% sobre el excedente), el neto a percibir en cuenta asciende a $4.362.028.

: el tope previsional se ubica en $3.053.622 mensuales, sumando $1.526.811 por el para totalizar $4.580.433 brutos; descontando el aporte diferencial de (3% sobre el mínimo y 6% sobre el excedente), el neto a percibir en cuenta asciende a $4.362.028. Jubilados con haberes intermedios: quienes superan el piso previsional de $453.797 pero no alcanzan los $523.797 de haber mensual recibirán un bono proporcional variable hasta completar dicha suma, sumado a su medio aguinaldo íntegro.

Prestaciones ANSES: ¿cuánto cobro en diciembre 2026 con bono y aguinaldo?

Prestación ANSES Haber mensual (2,17%) Medio aguinaldo (50%) Bono extraordinario Total bruto diciembre Total neto en mano Jubilación mínima $453.797 $226.898 $70.000 $750.695 $730.274 (con PAMI) PNC Madres de 7 Hijos $453.797 $226.898 $70.000 $750.695 $730.274

(+ Alimentar) PUAM (80% mínima) $363.037 $181.519 $70.000 $614.556 $598.219 (con PAMI) PNC Invalidez y Vejez (70%) $317.658 $158.829 $70.000 $546.487 $532.192 (Incluir Salud) Jubilación máxima $3.053.622 $1.526.811 Sin bono $4.580.433 $4.362.028 (con PAMI)

Pensiones No Contributivas y PUAM: cuánto queda en mano tras los descuentos de salud en diciembre 2026

Los regímenes asistenciales y no contributivos liquidados por ANSES replican la actualización del 2,17% y perciben el medio aguinaldo junto al bono de $70.000: