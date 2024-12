El autoregalo de Franco Colapinto en vísperas de Navidad

Franco Colapinto dio un gran paso en su vida personal en vísperas de las fiestas de fin de año. En su regreso a la Argentina donde tuvo tiempo para disfrutar con sus seres queridos y levantar el Olimpia de Oro al mejor deportista del año, recibió el título más importante.

El argentino aprovechó un día libre durante su estancia en Buenos Aires y rindió algunas materias pendientes que tenía. El Colegio del Pilar, el mismo que lo había cobijado en la primaria, le abrió las puertas para que pueda recibirse de una vez por todas.

En horas de la tarde se hizo viral una foto suya con la toga de egresado y el diploma que confirma que terminó el «nivel secundario bilingüe» en la institución ubicada en su localidad natal.

Colapinto debió abandonar el colegio secundario debido a sus compromisos con el automovilismo, que cada vez eran más y se interponían con las obligaciones y responsabilidades de la escuela.

El argentino aprovechará sus últimos días en Buenos Aires para relajarse y pasar las Fiestas con su familia. A principios del 2025 deberá regresar a las instalaciones de Williams para comenzar la puesta a punto del monoplaza que conducirán Alex Albon y Carlos Sainz durante la próxima temporada.

Luego de que se le cerraran todas las puertas posibles para ser piloto titular el año que viene, el pilarense 21 años deberá aguardar una oportunidad mientras es piloto de reserva de la escudería británica.

La opción más factible a día de hoy parece ser Alpine, ya que el australiano Jack Doohan tiene contrato solo por las primeras cuatro carreras del año y, si no tiene un buen rendimiento, su vínculo no será renovado. «Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1. Me interesa cualquier piloto que sea rápido. Y Franco (Colapinto) sorprendió a todos«, expresó Flavio Briatore, el asesor del equipo francés. ¿Tendrá una oportunidad en 2025?

Con información de TyC Sports