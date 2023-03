El insólito reclamo de Martín Demichelis, entrenador de River, luego del partido ante Lanús

En un partido lleno de polémicas, River le ganó Lanús por 2 a 0. José Paradela y Lucas Beltrán convirtieron los goles del Millonario.

El equipo dirigido por Martín Demichelis logró así su cuarto triunfo en la Liga Profesional y momentáneamente está en la punta del torneo.

Terminado el partido, Demichelis habló en la conferencia de prensa. Valoró el triunfo de su equipo y se refirió a las condiciones del vestuario que visitó su equipo.

“Para mí fue el equipo la figura, no es fácil venir acá y llevarse los tres puntos. Lo sabíamos antes del partido, no teníamos aire acondicionado en el vestuario, las condiciones no fueron las mejores, de hecho el entrenador ni siquiera me vino a saludar. Desde lo anímico fue importante», dijo el entrenador.

Además, se refirió a las polémicas del VAR: “La tecnología vino para quedarse, no lo puedo comparar con Europa, hoy estaba viendo un partido donde hubo mano en el área, en Inglaterra no fue penal y acá hubiese sido. Allá revisaron dos segundos. Cada interpretación es de cada país, hay que confiar en la gente. Yo confío y voy a salir perjudicado y beneficiado”.

El cruce entre Martín Demichelis y Lautaro Acosta

Durante el primer tiempo de Lanús-River hubo un curioso momento entre el entrenador Martín Demichelis y el jugador del equipo local, Lautaro Acosta. Con una maniobra, el DT del millonario hizo una picardía.

Fue cuando la pelota se fue por el lateral, Demichelis tomó la pelota, y se la pasó por detrás de la espalda, al ver que se acerca el «Laucha». «No seas malo», le recriminó el jugador granate.