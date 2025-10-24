Luego de varias modificaciones en el diagrama de la fecha, este viernes comienza una nueva fecha para los equipos zonales, en el torneo que da 4 ascensos al Federal A. Los detalles.

Arranca la 2° fecha del Regional Amateur: programación, árbitros y sanciones

Este viernes empieza la 2° fecha del Regional Amateur. Debido a las elecciones nacionales que se desarrollarán el domingo en todo el país, no habrá futbol ese día. Por este motivo, la fecha se desarrollará en su totalidad entre el 24 y 25 de octubre.

Después de que se emitiera la programación, el Consejo Federal realizó varias modificaciones y la mayoría de los encuentros se disputarán el sábado.

Solo tres partidos se jugarán este viernes, con grandes propuestas: el choque entre equipos barilochenses, protagonizado por Estudiantes vs Puerto Moreno y el duelo nocturno en Allen entre Unión y Alianza de Cutral Co. El Mago debe ganar tras una dura goleada que sufrió frente a San Patricio en el debut (0-4) y el Gallo buscará continuar con la buena racha tras vencer 2-0 a Patagonia.

Por otra parte, el sábado se dará el debut en el certamen de uno de los candidatos: Independiente de Neuquén, que se medirá contra Petrolero. El Rojo no jugó en la 1° fecha, ya que se encuentra en un grupo de tres equipos. En esa zona, Maronese tendrá fecha libre. Otro encuentro atractivo será Argentinos vs La Amistad. El Carcelero está obligado a sumar de a tres luego de perder el clásico roquense (0-2) frente a Deportivo Roca. El equipo cipoleño tendrá una difícil parada en el siempre complicado Zit Formiga.

Programación del viernes de la 2° fecha del Regional Amateur

Viernes 24 de octubre

Zona 5:

Estudiantes Unidos (Bariloche) vs Puerto Moreno (Bariloche) – 19:30

Árbitro: Juan Carlos Velázquez

Zona 7:

Unión Alem Progresista (Allen) vs Alianza (Cutral Co) – 21:00

Árbitro: Héctor Cubria

Zona 8:

Jorge Newbery (Villalonga) vs Independiente (Rio Colorado) – 16:00

Árbitro: Franco Yatzky

Programación del sábado de la 2° fecha del Regional Amateur

Sábado 25 de octubre

Zona 5:

Cruz del Sur (Bariloche) vs San Martín (Esquel) – 15:00

Árbitro: Martín Molina

Zona 6:

Independiente (Neuquén) vs Petrolero (Plaza Huincul) – 16:00

Árbitro: Leandro Gatica

Zona 7:

Patagonia (Neuquén) vs San Patricio del Chañar – 16:00

Árbitro: Ulises Jerónimo

Zona 8:

Talleres (San Antonio Oeste) vs Deportivo Villalonga – 15:30

Árbitro: Rodrigo Moreno

Zona 9:

Argentinos del Norte vs La Amistad (Cipolletti) – 15:30

Árbitro: Lautaro Osses

Pillmatún (Cipolletti) vs Deportivo Roca – 17:00

Árbitro: Gastón Sandoval

Zona 10:

Sportsman (Choele Choel) vs Huahuel Niyeo (Ing. Jacobacci) – 16:00

Árbitro: Román Domínguez

Atlético Regina vs Asociación Española – 17:30

Árbitro: Ezequiel Choque

Sanciones del Regional Amateur

Ricardo Bartolo – Talleres (SAO): 1 partido

Gerónimo Gálvez – Maronese (Neuquén): 1 partido

Juan Ortiz – Asociación Española (Luis Beltrán): 1 partido

Mauro Palomeque – Argentinos del Norte: 1 partido

Juan Schaechel – Sportsman (Choele Choel): 1 partido

Julián Vílchez – Cruz del Sur (Bariloche) 1 partido