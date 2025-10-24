Arranca la 2° fecha del Regional Amateur: programación, árbitros y sanciones
Este viernes comienza una nueva jornada del Regional Amateur, que cuenta con la participación de 16 equipos rionegrinos y 6 clubes de Neuquén.
Luego de varias modificaciones en el diagrama de la fecha, este viernes comienza una nueva fecha para los equipos zonales, en el torneo que da 4 ascensos al Federal A. Los detalles.
Arranca la 2° fecha del Regional Amateur: programación, árbitros y sanciones
Este viernes empieza la 2° fecha del Regional Amateur. Debido a las elecciones nacionales que se desarrollarán el domingo en todo el país, no habrá futbol ese día. Por este motivo, la fecha se desarrollará en su totalidad entre el 24 y 25 de octubre.
Después de que se emitiera la programación, el Consejo Federal realizó varias modificaciones y la mayoría de los encuentros se disputarán el sábado.
Solo tres partidos se jugarán este viernes, con grandes propuestas: el choque entre equipos barilochenses, protagonizado por Estudiantes vs Puerto Moreno y el duelo nocturno en Allen entre Unión y Alianza de Cutral Co. El Mago debe ganar tras una dura goleada que sufrió frente a San Patricio en el debut (0-4) y el Gallo buscará continuar con la buena racha tras vencer 2-0 a Patagonia.
Por otra parte, el sábado se dará el debut en el certamen de uno de los candidatos: Independiente de Neuquén, que se medirá contra Petrolero. El Rojo no jugó en la 1° fecha, ya que se encuentra en un grupo de tres equipos. En esa zona, Maronese tendrá fecha libre. Otro encuentro atractivo será Argentinos vs La Amistad. El Carcelero está obligado a sumar de a tres luego de perder el clásico roquense (0-2) frente a Deportivo Roca. El equipo cipoleño tendrá una difícil parada en el siempre complicado Zit Formiga.
Programación del viernes de la 2° fecha del Regional Amateur
Viernes 24 de octubre
Zona 5:
- Estudiantes Unidos (Bariloche) vs Puerto Moreno (Bariloche) – 19:30
Árbitro: Juan Carlos Velázquez
Zona 7:
- Unión Alem Progresista (Allen) vs Alianza (Cutral Co) – 21:00
Árbitro: Héctor Cubria
Zona 8:
- Jorge Newbery (Villalonga) vs Independiente (Rio Colorado) – 16:00
Árbitro: Franco Yatzky
Programación del sábado de la 2° fecha del Regional Amateur
Sábado 25 de octubre
Zona 5:
- Cruz del Sur (Bariloche) vs San Martín (Esquel) – 15:00
Árbitro: Martín Molina
Zona 6:
- Independiente (Neuquén) vs Petrolero (Plaza Huincul) – 16:00
Árbitro: Leandro Gatica
Zona 7:
- Patagonia (Neuquén) vs San Patricio del Chañar – 16:00
Árbitro: Ulises Jerónimo
Zona 8:
- Talleres (San Antonio Oeste) vs Deportivo Villalonga – 15:30
Árbitro: Rodrigo Moreno
Zona 9:
- Argentinos del Norte vs La Amistad (Cipolletti) – 15:30
Árbitro: Lautaro Osses
- Pillmatún (Cipolletti) vs Deportivo Roca – 17:00
Árbitro: Gastón Sandoval
Zona 10:
- Sportsman (Choele Choel) vs Huahuel Niyeo (Ing. Jacobacci) – 16:00
Árbitro: Román Domínguez
- Atlético Regina vs Asociación Española – 17:30
Árbitro: Ezequiel Choque
Sanciones del Regional Amateur
- Ricardo Bartolo – Talleres (SAO): 1 partido
- Gerónimo Gálvez – Maronese (Neuquén): 1 partido
- Juan Ortiz – Asociación Española (Luis Beltrán): 1 partido
- Mauro Palomeque – Argentinos del Norte: 1 partido
- Juan Schaechel – Sportsman (Choele Choel): 1 partido
- Julián Vílchez – Cruz del Sur (Bariloche) 1 partido
- Nicolás Tejeda – Puerto Moreno (Bariloche): 3 partidos
Comentarios