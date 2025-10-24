SUSCRIBITE
Arranca la 2° fecha del Regional Amateur: programación, árbitros y sanciones

Este viernes comienza una nueva jornada del Regional Amateur, que cuenta con la participación de 16 equipos rionegrinos y 6 clubes de Neuquén.

Independiente de Río Colorado le ganó a Talleres (SAO) en el comienzo del Regional.

Luego de varias modificaciones en el diagrama de la fecha, este viernes comienza una nueva fecha para los equipos zonales, en el torneo que da 4 ascensos al Federal A. Los detalles.

Este viernes empieza la 2° fecha del Regional Amateur. Debido a las elecciones nacionales que se desarrollarán el domingo en todo el país, no habrá futbol ese día. Por este motivo, la fecha se desarrollará en su totalidad entre el 24 y 25 de octubre.

Después de que se emitiera la programación, el Consejo Federal realizó varias modificaciones y la mayoría de los encuentros se disputarán el sábado.

Solo tres partidos se jugarán este viernes, con grandes propuestas: el choque entre equipos barilochenses, protagonizado por Estudiantes vs Puerto Moreno y el duelo nocturno en Allen entre Unión y Alianza de Cutral Co. El Mago debe ganar tras una dura goleada que sufrió frente a San Patricio en el debut (0-4) y el Gallo buscará continuar con la buena racha tras vencer 2-0 a Patagonia.

Por otra parte, el sábado se dará el debut en el certamen de uno de los candidatos: Independiente de Neuquén, que se medirá contra Petrolero. El Rojo no jugó en la 1° fecha, ya que se encuentra en un grupo de tres equipos. En esa zona, Maronese tendrá fecha libre. Otro encuentro atractivo será Argentinos vs La Amistad. El Carcelero está obligado a sumar de a tres luego de perder el clásico roquense (0-2) frente a Deportivo Roca. El equipo cipoleño tendrá una difícil parada en el siempre complicado Zit Formiga.

Programación del viernes de la 2° fecha del Regional Amateur

Viernes 24 de octubre

Zona 5:

  • Estudiantes Unidos (Bariloche) vs Puerto Moreno (Bariloche) – 19:30
    Árbitro: Juan Carlos Velázquez

Zona 7:

  • Unión Alem Progresista (Allen) vs Alianza (Cutral Co) – 21:00
    Árbitro: Héctor Cubria

Zona 8:

  • Jorge Newbery (Villalonga) vs Independiente (Rio Colorado) – 16:00
    Árbitro: Franco Yatzky

Programación del sábado de la 2° fecha del Regional Amateur

Sábado 25 de octubre

Zona 5:

  • Cruz del Sur (Bariloche) vs San Martín (Esquel) – 15:00
    Árbitro: Martín Molina

Zona 6:

  • Independiente (Neuquén) vs Petrolero (Plaza Huincul) – 16:00
    Árbitro: Leandro Gatica

Zona 7:

  • Patagonia (Neuquén) vs San Patricio del Chañar – 16:00
    Árbitro: Ulises Jerónimo

Zona 8:

  • Talleres (San Antonio Oeste) vs Deportivo Villalonga – 15:30
    Árbitro: Rodrigo Moreno

Zona 9:

  • Argentinos del Norte vs La Amistad (Cipolletti) – 15:30
    Árbitro: Lautaro Osses
  • Pillmatún (Cipolletti) vs Deportivo Roca – 17:00
    Árbitro: Gastón Sandoval

Zona 10:

  • Sportsman (Choele Choel) vs Huahuel Niyeo (Ing. Jacobacci) – 16:00
    Árbitro: Román Domínguez
  • Atlético Regina vs Asociación Española – 17:30
    Árbitro: Ezequiel Choque

Sanciones del Regional Amateur

  • Ricardo Bartolo – Talleres (SAO): 1 partido
  • Gerónimo Gálvez – Maronese (Neuquén): 1 partido
  • Juan Ortiz – Asociación Española (Luis Beltrán): 1 partido
  • Mauro Palomeque – Argentinos del Norte: 1 partido
  • Juan Schaechel – Sportsman (Choele Choel): 1 partido
  • Julián Vílchez – Cruz del Sur (Bariloche) 1 partido
  • Nicolás Tejeda – Puerto Moreno (Bariloche): 3 partidos

