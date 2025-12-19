Regional Amateur: se definen tres cruces picantes en los octavos de final

Independiente y La Amistad se miden en La Chacra, con ventaja para el Rojo en la ida. (Foto: Gentileza Vanina Campos)

Antes del receso por las Fiestas, el Regional Amateur completará este sábado varias llaves de octavos de final en la zona patagónica con un partido en Neuquén y dos en Río Negro. El adelanto de un día está relacionado con la definición de Lifune y Liga Confluencia que será el próximo martes.

En Neuquén, Independiente recibirá a La Amistad en La Chacra desde las 17 con el arbitraje de Danilo Viola. El Rojo ganó 1 a 0 en Cipolletti y se ilusiona con seguir en carrera. En el equipo cipoleño no podrá jugar Nicolás Alonso, expulsado en la ida. En el local, no estará Ezequiel Carmona, lesionado.

A las 18, Atlético Regina será anfitrión ante Alianza con Ezequiel Choque como juez principal. El Albo se impuso 2 a 1 en su visita a Cutral Co. En el Gallo está suspendido Alan Riquelme que vio la roja en los primeros 90’.

En el mismo horario, Estudiantes Unidos recibirá a San Patricio del Chañar en el Municipal de Bariloche. El Santo ganó la ida 1 a 0 como local y espera evitar los penales, vía por la que eliminó a Cruz del Sur en la fase anterior.

Los otros cruces del sábado en la región patagónica serán, a las 17: Deportivo Villalonga (1) – J.J. Moreno (2), Atlético Puerto San Julián (0) – Boxing de Río Gallegos (0) y desde las 19: Camioneros de Río Grande (1) – Camioneros de Usuhaia (3).

La fase de octavos de final se completará el domingo con Sportsman y Deportivo Roca en Choele Choel desde las 19, luego del empate 1 a 1 en el Maiolino. El restante será a las 17 en Comodoro Rivadavia con el duelo entre Jorge Newbery y la CAI tras el 0 a 0 del domingo pasado.

El torneo retomará el 4 de enero con la ida de cuartos de final luego del breve parate por las Fiestas. Los equipos podrán sumar hasta cuatro refuerzos a partir de esa instancia.