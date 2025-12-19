Regional Amateur: se definen tres cruces picantes en los octavos de final
Este sábado varias series de octavos de final de la zona patagónica quedarán resueltas. Independiente y Regina quieren revalidar lo que hicieron de visitantes ante La Amistad y Alianza. Además, Estudiantes Unidos buscará revertir la llave con San Patricio.
Antes del receso por las Fiestas, el Regional Amateur completará este sábado varias llaves de octavos de final en la zona patagónica con un partido en Neuquén y dos en Río Negro. El adelanto de un día está relacionado con la definición de Lifune y Liga Confluencia que será el próximo martes.
En Neuquén, Independiente recibirá a La Amistad en La Chacra desde las 17 con el arbitraje de Danilo Viola. El Rojo ganó 1 a 0 en Cipolletti y se ilusiona con seguir en carrera. En el equipo cipoleño no podrá jugar Nicolás Alonso, expulsado en la ida. En el local, no estará Ezequiel Carmona, lesionado.
A las 18, Atlético Regina será anfitrión ante Alianza con Ezequiel Choque como juez principal. El Albo se impuso 2 a 1 en su visita a Cutral Co. En el Gallo está suspendido Alan Riquelme que vio la roja en los primeros 90’.
En el mismo horario, Estudiantes Unidos recibirá a San Patricio del Chañar en el Municipal de Bariloche. El Santo ganó la ida 1 a 0 como local y espera evitar los penales, vía por la que eliminó a Cruz del Sur en la fase anterior.
Los otros cruces del sábado en la región patagónica serán, a las 17: Deportivo Villalonga (1) – J.J. Moreno (2), Atlético Puerto San Julián (0) – Boxing de Río Gallegos (0) y desde las 19: Camioneros de Río Grande (1) – Camioneros de Usuhaia (3).
La fase de octavos de final se completará el domingo con Sportsman y Deportivo Roca en Choele Choel desde las 19, luego del empate 1 a 1 en el Maiolino. El restante será a las 17 en Comodoro Rivadavia con el duelo entre Jorge Newbery y la CAI tras el 0 a 0 del domingo pasado.
El torneo retomará el 4 de enero con la ida de cuartos de final luego del breve parate por las Fiestas. Los equipos podrán sumar hasta cuatro refuerzos a partir de esa instancia.
