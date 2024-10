Revés para Urcera en el TC: deberá pagar los 10 millones y largará último en San Nicolás

La apelación no prosperó y José Manuel Urcera deberá afrontar los cargos que la había impuesto la Comisión Asesora y Fiscalizadora luego de la carrera de San Luis: deberá pagar una multa de 10 millones de pesos y largará último en su serie en la jornada del próximo domingo, que el Turismo Carretera disputará en San Nicolás.

El Tribunal de Apelaciones de la ACTC ratificó las sanciones económicas y deportivas sobre el piloto rionegrino. Los castigos recayeron luego que su equipo, el Emanuel Moriatis Competición, se negara a desarmar el motor del Ford Mustang en la revisión técnica de la undécima jornada, disputada el 15 de septiembre pasado. Urcera apeló, antes de la carrera de Paraná (28 y 29 de septiembre), pero ahora deberá cumplir con ambas penas.

Urcera, campeón del TC en 2022, recibirá la quita de tiempos de la clasificación de San Nicolás y deberá largar último su serie. Además, deberá pagar la multa de 10 millones de pesos, aunque de esto seguramente se haga cargo el equipo en función del descargo público que hizo el rionegrino en la fecha pasada en Paraná.

La palabra de Urcera en Paraná

En medio de la competencia en Paraná, Manu Urcera hizo estas declaraciones: “Apelé. Es una situación del equipo y de la organización. Me veo involucrado, obviamente, porque llegamos hasta acá trabajando todos en conjunto. El equipo asumiendo los errores que he cometido en pista y yo los apoyo a ellos si cometen un error fuera de la pista. Lo que no considero que sea justo es que ese error que comete el equipo recaiga sobre mí”, dijo el rionegrino Urcera durante la jornada pasada.

¿Cómo está Urcera en el campeonato?

José Manuel Urcera viene de ser sexto en la carrera que se disputó en Paraná y con esa producción, quedó undécimo en el campeonato, con 41 puntos, lejos de la cima de la Copa de Oro, que es liderada por Julián Santero. El mendocino, de gran temporada, es el favorito y acumula 141 unidades. Diego Ciantini (80.5) y el campeón Mariano Werner (75.5) completan el podio. Después de San Nicolás sólo quedarán dos pruebas para cerrar el año: Toay, el 10 de noviembre, y La Plata, el 1 de diciembre.

