Riestra echó a Benítez y ya son 10 los entrenadores que perdieron su puesto en el Torneo Apertura 2026

Luego de la derrota por 2-0 ante Unión en el Estadio 15 de Abril, Deportivo Riestra decidió prescindir de los servicios de su entrenador Gustavo Benítez. El equipo no había ganado ninguno de los 12 partidos disputados en el Torneo Apertura 2026 (siete empates y cinco derrotas) y mostró un rendimiento muy distinto al del año pasado, cuando logró clasificar a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia. Su reemplazante será Guillermo Duró, ex técnico de Emelec.

Con esta salida, ya son 10 los entrenadores que perdieron su puesto desde el inicio del Apertura, una cifra que refleja la alta intensidad con la que se vive el fútbol argentino y la poca paciencia de las dirigencias.

El primero en abandonar su cargo fue Daniel Oldrá. El «Gato» dirigió apenas dos partidos, perdió ambos y se desvinculó de Instituto por «común acuerdo» el 26 de enero de 2026. Otros que duraron poco fueron Favio Orsi y Sergio Gómez, despedidos a fines de febrero tras dirigir solo seis encuentros en Newell’s.

Por otro lado, Eduardo Domínguez ejecutó la cláusula de recisión en Estudiantes de La Plata para marcharse a Atlético Mineiro, mientras que Marcelo Gallardo renunció en River antes del partido contra Banfield por la fecha 7°, en un contexto donde ya se percibía un «fín de ciclo», distinto a la situación del Pincha.

Completan la lista Hugo Colace (Atlético Tucumán), Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto), Damián Ayude (San Lorenzo), Guillermo Farré (Aldosivi) y Ariel Broggi (Gimnasia de Mendoza).

La lista de los 10 entrenadores que perdieron su puesto