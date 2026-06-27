River confirmó el regreso de Borré, la llegada de Giovanni González e insiste por Beltrán

Hace instantes, se confirmó que Rafael Santos Borre es nuevo futbolista de River Plate. El colombiano llega procedente del Inter de Porto Alegre y tendrá su segundo ciclo en el Millonario.

Luego de que la dirigencia comandada por Di Carlo iniciara las conversaciones con el club brasileño, el conjunto de Núñez concretó la compra total del pase por la cifra de 2 millones y medio de dólares, según el periodista Cesar Merlo.

La transferencia se realizó gracias a que el colombiano aceptó una importante rebaja salarial (alrededor del 50%), mostrando sus ganas de regresar al futbol argentino. En su gran primer ciclo desde 2017 hasta 2021, fue una pieza clave convirtiendo 55 goles y asistiendo en 22 ocasiones en 149 partidos disputados.

Según transcendió, fue el propio Coudet quien se comunicó con el jugador y le hizo saber el deseo de contar con él. Además, ya lo dirigió en Brasil, ya que el Chacho fue quien lo llevó al futbol brasileño.

Por otro lado, Giovanni González también es nuevo futbolista del Millonario. El lateral uruguayo de 31 años puede desempeñarse por ambas bandas y llega procedente del Krasnodar de Rusia por una suma cercana a los 500 mil dólares. Será una alternativa para Gonzalo Montiel y aporta experiencia internacional, con 17 partidos disputados con la selección uruguaya.

González es una apuesta polifuncional de Coudet.

Pero los movimientos no terminarían ahí. River continúa insistiendo por el regreso de Lucas Beltrán, aunque la operación todavía no está cerrada. Luego de que trascendiera que la prioridad del delantero era mantenerse en el fútbol europeo, en Núñez mantienen el interés y siguen trabajando para intentar acercar posiciones.

Beltrán, de 25 años, pertenece a la Fiorentina y viene de disputar la última temporada en el Valencia. El Millonario ya acordó la transferencia con el club italiano, por 7 millones de dólares por el 50% de su ficha, y está últimando detalles con la representación del delantero para concretar su vuelta a Núñez.

Beltrán disputó la última temporada en el Valencia.

Con estos dos refuerzos confirmados, ya son cuatro las incorporaciones en este mercado de pases, luego de las llegadas de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri. De igual forma, River no se retira del mercado de pases y buscará seguir reforzando puestos claves de cara al segundo semestre.