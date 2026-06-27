El posible camino de la Selección Argentina hasta la final del Mundial 2026: rivales y fechas

Este sábado y desde las 23 horas, la Selección Argentina cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 ante Jordania. La Albiceleste volverá a jugar en Dallas con un equipo alternativo, pensando en el primer cruce mata-mata de la Copa del Mundo.

A la espera del partido de esta noche, el equipo de Lionel Scaloni ya sabe que jugará ante Cabo Verde en los 16avos de final. El seleccionado africano empató ante Arabia Saudita, eliminó a Uruguay y pasó como segundo del grupo H. El partido ante la sorpresa del Mundial será el

Luego, también ya se conocen los rivales que la Scaloneta podría cruzar en los octavos de final. El hipotético cruce sería ante Australia o Egipto. Ambos salieron segundos en el grupo D y G, respectivamente, y se enfrentarán en Dallas el viernes 3 de julio a las 15:00.

Pensando ya en los cuartos de final, el rival más difícil que podría tocar sería el 1° del grupo K: Colombia o Portugal (se enfrentan hoy). En un segundo escalón de dificultad, Argentina se cruzaría con Suiza, que ya tiene establecido su lugar en esta parte del cuadro.

En semifinales, los equipos que asoman para esta instancia son Inglaterra o Brasil. Ambas selecciones candidatas al título se podrían ver las caras en cuartos de final y protagonizarían un duelo picante con la Albiceleste.

En la gran final del 19 de julio, la Albiceleste podría medirse contra otro máximo candidato. Francia, Alemania, Países Bajos y España están del otro lado del cuadro, se eliminarán entre ellos y solo uno llegará a la gran definición el título.

Así está el cuadro de la fase final, con 9 cruces confirmados.

Las fechas del posible camino hacia la final por el bicampeonato