River tendrá una dura prueba este sábado, cuando visite a Instituto de Córdoba en busca de un lugar en las semifinales del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, programado para las 22, se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente Perón, tendrá la transmisión de ESPN Premium. El arbitraje del encuentro estará a cargo de Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

El Millonario se clasificó a los cuartos de final luego de atravesar un muy duro semestre, que comenzó con las eliminaciones en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana, que derivaron en la salida del director técnico Eduardo Coudet.

Ya con Leonardo Ponzio como DT interino, el «Millonario» consiguió una buena regularidad para finalizar cuarto en la Zona B con 26 puntos, mientras que en los octavos de final venció 3-1 a Lanús.

Pese a la buena remontada de los últimos meses, al conjunto de Núñez no le alcanzó para clasificar a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla Anual, por lo que está obligado a consagrarse campeón en el Clausura para volver a disputar el torneo continental.

Por su parte, Instituto fue uno de los mejores equipos de la primera fase, en la que finalizó como líder de la Zona A con la considerable suma de 34 puntos. En los octavos de final, los dirigidos por Diego Flores se sacaron de encima a Huracán al que vencieron por 2-1.

Las probables formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna o Jonás Acevedo, Jeremías Lázaro o Jhon Córdoba y Facundo Suárez. DT: Diego Flores.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 22:00

TV: ESPN Premium

Estadio: Monumental Presidente Perón