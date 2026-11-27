La Justicia detectó una transferencia de $260 millones desde una cuenta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que habría tenido como destinatario al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, en junio de 2023. El movimiento se incorporó a la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito vinculada con su desempeño en el CEAMSE.

Las nuevas medidas en la causa contra Tapia

Según detalló Infobae, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba ante el juez Ariel Lijo para determinar si el dinero fue acreditado en una cuenta del dirigente, dónde se depositó y bajo qué concepto lo habría percibido. La transferencia, fechada el 6 de junio de 2023, salió de una cuenta corriente de la AFA en el Banco Credicoop y fue identificada con la CUIT de Tapia. Sin embargo, no figura en las cuentas bancarias del investigado ni en las declaraciones juradas analizadas.

La fiscalía también pidió profundizar sobre otras 74 transferencias por $10,4 millones realizadas entre 2016 y 2026, además de solicitar información sobre consumos y rendiciones de tarjetas corporativas y vuelos privados pagados por la Asociación en los que haya viajado el dirigente.

En paralelo, reiteró pedidos de información por depósitos en efectivo de USD 620.000, realizados en febrero de 2019, y otros movimientos por USD 200.000 y USD 198.000 en agosto de 2020.

La causa busca establecer la composición patrimonial de Tapia y el origen de sus bienes. Hasta el momento, la Justicia recibió información sobre nueve inmuebles ubicados en Buenos Aires y San Juan.

La denuncia fue presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien sostiene que el patrimonio del dirigente habría crecido un 1.000% en ocho años.