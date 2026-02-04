Domingo de clásico: San Lorenzo intentará cortar una racha negativa de nueve años ante Huracán

Este domingo, desde las 19:15, se disputará una nueva edición del clásico entre San Lorenzo y Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó. En la antesala del encuentro, la dirigencia del Ciclón le dio respaldo a su entrenador, Damián Ayude, y le renovó el contrato hasta diciembre de 2026.

Luego de la práctica de este martes, Damián Ayude firmó la mejora y extensión de su contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. Lo hizo en el Palco Oficial del Bidegain, junto con el presidente Sergio Costantino y el secretario Martín Saiz.



¡Vamos por más, Damián! 💪🏻 pic.twitter.com/fbSmIpQVzd — San Lorenzo (@SanLorenzo) February 4, 2026

Del otro lado, Diego Martínez, que volvió este año al banco de suplentes del Globo, todavía no pudo ganar en este Torneo Apertura. Su equipo acumula dos empates y una derrota en las tres fechas disputadas. “El funcionamiento en los partidos de preparación hacía creer que el equipo iba a fluir más rápido, pero es normal: estamos en crecimiento y formación”, declaró tras el último empate ante Atlético Tucumán.

Uno de los aspectos más favorables para los locales es el nivel del ecuatoriano Jordy Caicedo, que anotó en las tres jornadas disputadas e intentará estirar su racha en el clásico, ante su gente. Por el contrario, además de la salida de Matko Miljevic a Racing podría sumarse la de Leonel Pérez, volante central de 21 años pretendido por Gremio de Porto Alegre.

San Lorenzo, por el contrario, viene de vencer a Central Córdoba y a Gimnasia de Mendoza. Sin embargo, en la primera jornada cayó ante Lanús en condición de local. Su jugador más destacado es Alexis Cuello, que participó directamente en los cuatro goles que convirtió el equipo, con dos tantos y dos asistencias. La dirigencia decidió no venderlo pese al concreto interés de Boca y, hasta el momento, acertó.

San Lorenzo intentará quebrar la fortaleza de Huracán

Desde 2017,el Ciclón no logra vencer al Globo en condición de visitante. En los últimos nueve años, Huracán se hizo fuerte en el Ducó, con tres victorias y tres empates en los seis encuentros disputados allí. El último antecedente fue triunfo por 2 a 0, con tantos de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral.

Además,la última vez que San Lorenzo ganó el clásico de barrio fue en 2022, cuando, por la Liga Profesional, se impuso en el Nuevo Gasómetro por 1 a 0 con gol de Ezequiel Cerutti, quien podría volver a ser protagonista este domingo.

De esta manera, el duelo se presenta como determinante para ambos equipos. Los de Diego Martínez buscarán cambiar la imagen que dejaron en las primeras jornadas y estirar su racha positiva ante el Ciclón, mientras que los de Ayude intentarán cortar la sequía y retirarse victoriosos del Ducó.