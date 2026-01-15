Santiago Castro hizo un golazo para el Bologna y se ilusiona con estar en el Mundial 2026

Santiago Castro marcó el gol que aseguró la victoria del Bologna ante el Hellas Verona en un partido recuperado por la fecha 16 de la Serie A y mantiene su ilusión de estar en el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

El ex Vélez, de solo 21 años, hizo el tercer tanto de su equipo en la victoria 3 a 2 como visitante. Los otros dos goles fueron de Riccardo Orsolini y el danés Jens Odgaard, mientras que el local, que tuvo desde el arranque a Nicolás Valentini, abrió el marcador a través del nigeriano Gift Orban y descontaron con un gol en contra del suizo Remo Freuler.

Bologna, que tuvo a Benjamín Domínguez como titular, quedó octavo con 30 puntos y Castro llegó a 7 goles en la temporada (6 en la Serie A) y a 18 tantos en 80 partidos desde que llegó al club.

Cabe recordar que el partido se jugó más tarde de lo previsto por la participación en la Supercopa de Italia del equipo de Castro y Domínguez.

Con el triunfo, Bologna quedó a cinco puntos de la zona de clasificación a las copas europeas y el fin de semana recibirá a Fiorentina, también en puestos de descenso. Verona, por su parte, tendrá un duelo directo a domicilio frente a Cremonese.

El goleador de Bologna debutó el año pasado en la Selección Argentina y es uno de los delanteros que el técnico Lionel Scaloni tiene en carpeta para el Mundial 2026.