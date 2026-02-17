Scaloni y la renovación: qué campeones podrían quedar afuera del Mundial 2026

Di María se retiró de la Selección; Lo Celso llega con dudas y De Paul y Paredes se perfilan como fijas.

Cada vez falta menos para una nueva cita mundialista. Esta vez, como no ocurría desde hace 36 años, la Selección Argentina llegará como campeón defensor y Lionel Scaloni sabe que sostenerse en la cima es casí más difícil que alcanzarla: el camino hacia Estados Unidos exige una renovación profunda, pero sin romper la base que lo llevó a lo más alto.

El recambio no implica una revolución. La intención del cuerpo técnico es conservar la estructura que ganó el Mundial y la Copa América 2024, aunque ajustando piezas allí donde el presente físico o futbolístico lo demande. La competencia interna vuelve a ser la regla.

Uno de los casos más sensibles es el de Giovanni Lo Celso. El volante del Betis siempre fue una debilidad del cuerpo técnico. Se quedó afuera de Qatar por una lesión de último momento, pero fue decisivo en la final de la Copa América 2024: asistió a Lautaro Martínez en el gol ante Colombia que selló el título.

El talento nunca estuvo en discusión; su problema es la continuidad. Las lesiones volvieron a aparecer y, a comienzos de febrero, su club confirmó un nuevo inconveniente muscular que lo mantendrá al menos dos meses fuera de las canchas. Se perderá la Finalissima ante España y su lugar en futuras convocatorias ya no parece asegurado.

Las dudas en la defensa

En la última línea también hay interrogantes. Nicolás Tagliafico se mantiene como titular en el lateral izquierdo, pero detrás suyo el panorama es más incierto. Marcos Acuña no logró regularidad en su rendimiento en River y su condición física no es la misma que hace cuatro años. La experiencia lo respalda, aunque la renovación asoma en el horizonte: Facundo Medina y Valentín Gómez aparecen como alternativas.

En el lateral derecho, el escenario también genera preocupación. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel siguen siendo las opciones naturales, sin embargo, ninguno atraviesa su mejor momento y el nivel mostrado en sus clubes abre interrogantes de cara a 2026.

La lesión de Juan Foyth en su tendón de Áquiles, que no venía siendo convocado pero siempre aparecía como una alternativa por su capacidad para jugar tanto de central como de lateral, reduce el margen de variantes. En ese escenario, Kevin Mac Allister, que ya fue convocado por Scaloni, empieza a asomar como opción para ampliar la competencia en el puesto.

Las nuevas caras

Paulo Dybala y Ángel Correa son dos de los tantos jugadores que estuvieron en Qatar 2022 y hoy están con un pie y medio afuera de la Copa. Esto abre espacio para futbolistas que todavía no sumaron demasiados minutos con la Selección.

Algo similar ocurrió en el último Mundial: Enzo Fernández, Julián Álvarez y Alexis Mac Allister llegaron como suplentes y terminaron siendo piezas clave del equipo campeón. Scaloni apuesta a que la historia pueda repetirse.

En ese camino aparecen nombres como Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Valentín Barco y Franco Mastantuono. Ninguno tiene el lugar garantizado y se lo jugarán en los próximos meses. También está Valentín Carboni, integrante del equipo campeón en 2024 y siempre bien considerado por el cuerpo técnico. Si logra continuidad en Racing, donde hoy es suplente, podría volver a meterse en la pelea.

El mensaje del entrenador es claro: a excepción de Lionel Messi, nadie tiene su lugar garantizado. Sin dudas, la experiencia suma, pero ningún campeón puede dormirse en los laureles porque hay muchos pibes pisándole los talones.

