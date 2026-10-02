¿Se suspende el segundo amistoso de la Selección? Burkina Faso todavía no llegó al país y crece la incertidumbre

La Selección argentina tiene previsto disputar este sábado desde las 21 su segundo amistoso de la Fecha FIFA, pero el partido ante Burkina Faso quedó envuelto en incertidumbre. A pocas horas del encuentro, la delegación africana todavía permanece en Marruecos y trabaja contrarreloj para poder viajar a Buenos Aires.

El plantel dirigido por el francés Amir Abdou debía trasladarse desde Casablanca hacia la Argentina, pero el vuelo que estaba previsto para el 30 de septiembre fue cancelado. El inconveniente obligó a buscar una alternativa para completar el viaje y modificó los planes originales del seleccionado africano.

Una supuesta rebelión de los jugadores

En medio de la incertidumbre, el periodista Romain Molina, especializado en fútbol africano, habló de una «rebelión» de los futbolistas burkineses. Según publicó en su cuenta de X, pese a que se había dispuesto un vuelo para trasladar al plantel hacia la Argentina, los jugadores se negaban a emprender el viaje y a disputar el encuentro.

Molina también señaló que el ministro de Deportes de Burkina Faso se trasladó hasta el hotel donde se encuentra la delegación, en Casablanca, para intentar encontrar una solución al conflicto. Sin embargo, esta versión convive con la información oficial de las autoridades burkinesas, que trabajan para resolver el inconveniente y garantizar la participación en el amistoso.

La alternativa para que el partido se juegue

Por lo pronto, tanto la Federación de Fútbol de Burkina Faso como la AFA aseguran que la intención es que la delegación llegue a tiempo para disputar el encuentro. Una de las posibilidades que se manejan es que el seleccionado africano pueda aterrizar en Buenos Aires durante el mediodia del sábado, apenas unas horas antes del comienzo del partido.

El vuelo chárter desde Marruecos hasta Buenos Aires demanda alrededor de 11 horas, por lo que la delegación deberá resolver rápidamente la situación para poder cumplir con el compromiso en el Monumental. De concretarse el viaje, Burkina Faso tendría que afrontar un traslado extenso prácticamente sobre la hora del amistoso.

La Federación de Fútbol de Burkina Faso explicó que el viaje se complicó después de que la empresa encargada del traslado cancelara sin previo aviso el vuelo originalmente programado. El organismo aseguró que el ministerio, la federación y la embajada del país en Marruecos trabajan para encontrar una solución y permitir que los Etalons lleguen a la Argentina.

Argentina llega al encuentro después de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba, en el primer partido de esta Fecha FIFA. Después del compromiso ante Burkina Faso, el equipo de Lionel Scaloni tiene previsto enfrentar a Benín el martes 6 de octubre en el Monumental, en una jornada marcada por la despedida de Lionel Messi de la Selección.

Burkina Faso, en tanto, ocupa el puesto 62 del ranking FIFA y viene de empatar 1-1 como local ante Benín y de vencer 1-0 a República Centroafricana por la clasificación a la Copa Africana de Naciones 2027. Entre sus principales futbolistas se encuentran el defensor Edmond Tapsoba, del Bayer Leverkusen, y el arquero Hervé Koffi, del Union Saint-Gilloise.