Lionel Messi llegó al país y se prepara para su partido despedida de la Selección Argentina

Messi llegó a Rosario y podría sumarse al plantel antes del partido de este sábado.

Este viernes, Lionel Messi llegó al país junto a su familia para jugar su partido despedida con la Selección Argentina. La Pulga aterrizó a primera hora en Rosario, acompañado de su esposa Antonela, sus hijos y su mamá Celia.

Al ser un fin de semana sin actividad en la MLS, Messi armó las valijas y voló por la noche desde Fort Lauderdale hasta el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”. En las próximas horas se trasladará a Buenos Aires para sumarse a su última concentración con la Albiceleste en el predio de Ezeiza que lleva su nombre.

La llegada se produjo antes de lo previsto. El cronograma inicial contemplaba que el rosarino se sumara a la concentración durante el domingo, una vez finalizado el compromiso de la Selección ante Burkina Faso.

Según lo acordado con Scaloni, Leo integró la lista de convocados pero solo jugará el tercer y último amistoso de la Selección en esta fecha FIFA, programado para el 6 de octubre en el Monumental frente a Benín.

La duda está si Messi dirá presente en el partido de este sábado, donde la Albiceleste jugará en la cancha de River ante Burkina Faso desde las 20:00. Claro está que no sumará acción en cancha.

El astro llega de gran forma a este encuentro emotivo. Con el Inter Miami, convirtió goles de forma consecutiva en los últimos cuatro partidos con las Garzas. El último grito fue un golazo de tiro libre el pasado domingo en la derrota frente a Columbus

Para el último encuentro con la Selección, Leo será titular, capitán y tendrá una vestimenta especial. La leyenda utilizará una camiseta edición especial para este partido histórico que marcará el cierre de una etapa de 22 años con la Albiceleste.