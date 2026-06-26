Se sorteó el cuadro principal de Wimbledon con la participación de 11 argentinos

Se sorteó el cuadro principal de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. El mítico torneo sobre césped tendrá la participación de 11 argentinos, que ya conocen sus rivales en el debút. El certamen que se disputa en el All England Lawn Tennis Club comenzará el 29 de junio y se extenderá hasta el 12 de julio.

Francisco Cerúndolo (21°) iniciará su camino en Londres frente al español Jaume Munar (44°), con quien tiene un historial a favor de 3-2. La mejor raqueta nacional llega en gran presente, tras lograr el mejor título de su carrera en el ATP 500 de Queen’s.

Tomas Etcheverry (32°) debutará ante el italiano Lorenzo Sonego (72°). El Retu buscará su primera victoria en 2026 en esta superficie. El otro choque Argentina-Italia estará protagonizado por Mariano Navone (38°), que tendrá un difícil comienzo ante Favio Cobolli (10°), finalista en Roland Garros.

Por otro lado, Juan Manuel Cerúndolo (45°) se verá las caras contra el español Alejandro Davidovich Fokina (25°). Además, Sebastián Báez (56°) se medirá ante el alemán Jan-Lennard Struff (77°).

Camilo Ugo Carabelli (57°) tendrá su segunda participación en el torneo y jugará contra el español Daniel Merida (85°). Quien regresa tras 5 años al torneo es Marco Trungelliti (94°), que se cruzará con el estadounidense Martin Damm (105°).

Thiago Tirante (54°) y Román Burruchaga (66°) harán sus debuts en el cuadro principal del Wimbledon. Enfrentarán al húngaro Fabio Marozsan (62°) y al australiano Alex de Miñaur (6°), respectivamente.

En el cuadro de mujeres habrá dos representantes argentinas. Solana Sierra (56°) se medirá en la primera ronda a Anna Bondar (75°). En 2025, la marplatense alcanzó los octavos de final. Además, Nadia Podoroska (594°) volverá a jugar un Grand Slam tras más de un año gracias al ranking protegido. Tendrá una complicada misión: vencer a la ucraniana Marta Kosniuk (13°).