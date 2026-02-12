Se viene el Mundialito Femenino 2026: todo lo que tenés que saber

El próximo sábado 14 de febrero comenzará la 5° edición del Mundialito Femenino. El torneo que reunirá a más de mil chicas se extenderá hasta el martes 17, con cuatro días a puro futbol en la ciudad de General Roca.

Las sedes serán el Luis Maiolino, el Complejo del Deportivo Roca y el Predio Municipal, ubicado en la zona norte de la ciudad. Las categorías de este 2026 serán: Sub 12, Sub 14 (la principal) y Sub 16. Habrá acción en Sub 8 y Sub 10, pero será de carácter recreativo. En cada categoría habrán tres campeones: Copa de Oro, de Plata y de Bronce.

La inauguración del certamen será el próximo sábado a las 20 horas en el Luis Maiolino. Se jugarán dos partidos a lo largo de la noche. Desde las 21, Deportivo Roca enfrentará a CAI Blanco en la sub 14 y a las 22:30 jugará Círculo Italiano ante la CAI, en la categoría sub 16. El valor de las entradas será $5.000. Luego, en el resto de las jornadas cada ticket tendrá un costo de $3.000.

Cada una de las categorías estará compuesta por 12 equipos divididos en tres grupos de cuatro equipos cada uno. Los primeros de cada zona y el mejor segundo avanzarán a las semifinales de la Copa Oro, que se jugarán el lunes. Los campeones se definirán el martes en el Luis Maiolino.

Listado de equipos

Deportivo Roca

Pueblo Viejo Las Peques (Roca)

Lala Gym (Esquel)

Tomateras (Lamarque)

Huahuel Niyeo (Ing. Jacobacci)

Barrio Norte (Roca)

18 de diciembre (Roca)

Pinchitas (Bariloche)

Academia Ferro (Neuquén)

Noroeste (Roca)

CAI (Comodoro Rivadavia)

CET Patagonia (Ing. Jacobacci)

Círculo Italiano (Regina)

Luna Park (Bariloche)

Atlético Neuquén

Unión Femenina (Roca)

Princesas (Roca)

4 de octubre (Cervantes)

Peña Azul y Oro (Viedma)

Club Torino (El Bolsón)

Experimental (Cinco Saltos)

Los grupos de cada categoría

Sub 12:

Grupo A: Deportivo Roca, Pueblo Viejo Las Peques, Lala Gym y Tomateras.

Deportivo Roca, Pueblo Viejo Las Peques, Lala Gym y Tomateras. Grupo B: Huanhuel Niyeo, Barrio Norte, 18 de diciembre y Pinchitas.

Huanhuel Niyeo, Barrio Norte, 18 de diciembre y Pinchitas. Grupo C: Academia Ferro, Noroeste, CAI de Comodoro Rivadavia, CET Patagonia y Circulo Italiano.

Sub 14:

Grupo A: Deportivo Roca, CAI de Comodoro Rivadavia, Pueblo Viejo Las Peques, Luna Park.

Deportivo Roca, CAI de Comodoro Rivadavia, Pueblo Viejo Las Peques, Luna Park. Grupo B : Atlético Neuquén, Unión Femenina, Lala Gym, Pinchitas.

: Atlético Neuquén, Unión Femenina, Lala Gym, Pinchitas. Grupo C: AC Ferro, Tomateras, Princesitas, CAI de Comodoro Rivadavia II.

Sub 16:

Grupo A: Deportivo Roca, Atlético de Neuquén, Academia Ferro, Lala Gym.

Deportivo Roca, Atlético de Neuquén, Academia Ferro, Lala Gym. Grupo B: CAI de Comodoro Rivadavia, 4 de octubre, Circulo Italiano, Unión Femenina.

CAI de Comodoro Rivadavia, 4 de octubre, Circulo Italiano, Unión Femenina. Grupo C: Peña Azul y Oro de Viedma, Club Torino, Pinchitas, Experimental de Cinco Saltos.

Fixture del sábado 14

En el Luis Maiolino:

8:30 – Unión Femenina vs Atlético Neuquén (Sub 14)

9:30 – Deportivo Roca vs Atlético Neuquén (Sub 16)

11:00 – CAI Naranja vs. Princesas (Sub 14)

12:00 – 18 de Diciembre vs Princesas (Sub 12)

12:00 – CAI vs CET Patagonia (Sub 12)

13:00 – Huahuel Niyeo vs Barrio Norte (Sub 12)

13:00 – Noroeste vs Academia Ferro (Sub 12)

17:00 – Círculo Italiano vs CET Patagonia (Sub 12)

17:00 – Deportivo Roca vs Pueblo Viejo (Sub 12)

18:00 – Lala Gym vs Tomateras (Sub 12)

21:00 – Deportivo Roca vs CAI Blanco (Sub 14)

22:30 – Círculo Italiano vs CAI (Sub 16)

En el Complejo Deportivo Roca:

9:00 – Deportivo Roca vs Luna Park (Sub 14)

10:30 – Unión Femenina vs 4 de octubre (Sub 16)

12:00 – Pueblo Viejo vs Luna Park (Sub 14)

13:30 – Peña Azul y Oro vs Club Torino

En el Predio Municipal:

9:00 – Academia Ferro vs Tomateras (Sub 14)

10:00 – Pinchitas vs Lala Gym (Sub 14)

11:30 – Lala Gym vs Academia Ferro (Sub 16)