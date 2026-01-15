Se viene el segundo viernes de picadas de «La Triple V» en Centenario

Este viernes 16 de enero se disputará en el Autódromo de Centenario la segunda fecha de la “Triple V”, el evento especial de picadas que se desarrolla durante tres viernes consecutivos en la ciudad neuquina y que se ha convertido en uno de los grandes atractivos del verano en la región.

Luego de una primera fecha que fue un verdadero éxito, tanto en convocatoria de público como en cantidad de participantes, la expectativa vuelve a ser alta para esta nueva jornada. Al igual que en el inicio del campeonato, la segunda fecha vuelve a marcar récord de inscriptos, confirmando el gran presente de las picadas en autos y motos. Además, desde las redes oficiales del evento anunciaron que las inscripciones son totalmente gratuitas.

La propuesta es organizada por Enero Speed Races y reúne a los principales exponentes del automovilismo y motociclismo de aceleración de la región. A lo largo de la tarde-noche, se espera la presencia de más de 100 vehículos preinscriptos, anticipando una noche de alto nivel deportivo.

La actividad comenzará a partir de las 18, con pruebas libres y competencias que se extenderán hasta tarde, en un formato nocturno que ya se consolidó como un clásico en Centenario.

La “Triple V” se disputa bajo un formato especial de tres fechas, con premiación en cada jornada y un cierre final que consagrará a los mejores de cada categoría, fortaleciendo una propuesta deportiva competitiva y atractiva para el inicio del año. Además, se reconocerá al mejor equipo de autos y motos.

Con una convocatoria en crecimiento y un cronograma que mantiene el interés fecha tras fecha, las picadas de los viernes se consolidan como el verdadero boom del verano en el Autódromo de Centenario.

¿Dónde comprar las entradas y cuánto sale?

Las entradas anticipadas para este viernes 16 de enero ya se encuentran a la venta y estarán disponibles hasta este jueves. Los valores son: Generales $10.000 y VIP (Con acceso a pista): $20.000. Además, aclararon que si se desea adquirir el ticket en puerta tendrá un incremento de 5.000 en ambas categorías.

Las anticipadas se compran desde las redes sociales de Speed Races Enero. El link para adquirirlas es el siguiente: https://ly.appr3.cloud/speedraces, y solo se puede realizar desde el celular.