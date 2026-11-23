Foto: AFP. La postal del GP de Las Vegas. Colapinto supera a los dos McLaren en una baldosa, aunque la travesura duró poco, ya que Norris y Piastri devolvieron gentilezas a los pocos metros.

A cruzar el charco por última vez. Cumplido el compromiso en el desierto de Nevada, en los Estados Unidos, la Fórmula 1 mueve el gran circo y desembarca en Medio Oriente para encarar los últimos dos compromisos de la temporada 2026.

La vigésima segunda y penúltima competencia del ciclo tendrá lugar este fin de semana, en el Circuito Internacional de Lusail. Allí se disputará el Gran Premio de Qatar, que por quinta vez albergará un evento de la máxima categoría mundial.

A pesar de estar en duda por los conflictos bélicos desarrollados desde principio de año en esa zona geográfica, la cita qatarí, que en 2022 no se disputó por el Mundial de Fútbol, finalmente se llevará a cabo de acuerdo a lo previsto, al igual que, una semana después, el GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

Making headway at the start from the @AlpineF1Team drivers, on the way to double points! 😮‍💨 Pierre and Franco’s Las Vegas Grand Prix started with these @awscloud start reactions 💨 #F1 #LasVegasGP https://t.co/ApZOBMd4gc — Formula 1 (@F1) November 23, 2026

Definidos los dos campeonatos, tanto el de pilotos como el de constructores, el atractivo en este cierre de calendario se localiza en algunas batallas particulares. Por caso, la que sostienen el equipo Alpine, del argentino Franco Colapinto, y Racing Bulls, por el 5° puesto del Mundial de Marcas.

Los 18 puntos sumados por la escuadra francesa en Las Vegas, gracias al 5° puesto de Pierre Gasly y el 6° del pilarense, acortaron la diferencia entre ambos a 27 unidades en favor del team con sede en Faenza, que en la víspera no logró sumar con ninguno de sus dos volantes.

En consecuencia, una buena actuación de la estructura de Renault el fin de semana en suelo catarí podría dejar la lucha por ese lugar, denominado «el mejor del resto», al rojo vivo. Para ello, además de sumar fuerte, hay que esperar que Liam Lawson y Arvid Linblad no sumen o queden detrás de los monoplazas azules y rosas.

Franco Colapinto disputó dos veces el Gran Premio de Qatar, el cual llegó a la máxima en 2021. En su primera experiencia, con Williams en 2024, no logró ver la bandera de cuadros. Mientras que en la temporada pasada, ya con Alpine, el crédito nacional finalizó 14° tras partir desde boxes.

Horarios del fin de semana

Viernes 27 de noviembre

Práctica libre 1: de 10:30 a 11:30 hs.

Práctica libre 2: de 14:00 a 15:00 hs.

Sábado 28 de noviembre

Práctica libre 3: de 11:30 a 12:30 hs.

Clasificación: de 15:00 a 16:00 hs.

Domingo 29 de noviembre