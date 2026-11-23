Con pronóstico reservado y bajo cuidados intensivos en el sector de Shock Room, continúa internado el empleado gastronómico que sufrió las lesiones más severas durante la explosión ocurrida este domingo en Ezpeleta, partido bonaerense de Quilmes.

Según el último parte médico oficial del Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte, el paciente de 32 años presenta quemaduras en la mitad de su superficie corporal y requiere asistencia mecánica respiratoria, en tanto el resto de las personas afectadas durante los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta ya recibió el alta médica.

El estado de salud del cocinero tras la explosión en Ezpeleta y el parte del Hospital de Quilmes

De acuerdo con la información hospitalaria consignada por Infobae y los reportes oficiales del Municipio de Quilmes, la situación clínica de los damnificados presenta un escenario polarizado entre el único trabajador internado y los vecinos que aguardaban cerca del comercio ubicado en las inmediaciones de las calles Centenario y Bogotá.

El hombre de 32 años, quien se desempeñaba como cocinero en el establecimiento, sufrió quemaduras en el torso, los brazos y parte del rostro.

El parte del Hospital de Quilmes precisó que «permanece con asistencia mecánica respiratoria, presenta un cuadro clínico de gravedad y, hasta el momento, no registra una evolución favorable».

Antes de ser sedado y asistido, el empleado alcanzó a indicar ante la Policía que había realizado el recambio de una garrafa y que sospechaba de una posible falla en la conexión de una de las mangueras, versión que coincide con el relato de testigos que escucharon un zumbido de fuga de gas segundos antes de la llamarada.

Si bien el comunicado municipal contabilizó ocho personas asistidas en total durante el operativo sanitario, las otras víctimas, entre ellas jóvenes de 19 y 22 años con cortes por vidrios y una niña de 11 años atendida por una herida en el cuero cabelludo, evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica.

Cómo avanza la causa judicial en la Fiscalía N° 22 por la explosión en Ezpeleta

En paralelo al seguimiento sanitario, la investigación penal por la explosión en Ezpeleta quedó radicada en la Fiscalía N°22 del departamento judicial de Quilmes, bajo la carátula preliminar de lesiones culposas.

Según confirmó el jefe del cuartel de Bomberos de Quilmes, el episodio consistió en una detonación seguida de incendio que propagó las llamas hasta el primer piso del inmueble, obligando a suspender el espectáculo musical del grupo Los Leales y a ejecutar una evacuación preventiva de las familias que recorrían la feria de emprendedores.

Mientras se aguarda el resultado de los peritajes técnicos sobre las instalaciones de gas y las garrafas del comercio, cuyo propietario se encontraba en la provincia de Entre Ríos al momento del hecho, la Municipalidad de Quilmes destacó la coordinación entre el SAME, Defensa Civil, Bomberos y la Policía para establecer un cordón sanitario inmediato.