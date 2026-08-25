Se viene la última fecha diurna de las Picadas en Centenario

Este domingo 30 de agosto, el autódromo de Centenario volverá a recibir a los amantes de la velocidad con una nueva fecha de Speed Races, en una jornada que marcará la despedida de las competencias diurnas antes del regreso de las tradicionales picadas nocturnas.

La expectativa para este nuevo encuentro va creciendo y ya son muchos los pilotos preinscriptos, tanto en autos como en motos. Todos se preparan para ser parte de una jornada que promete una gran convocatoria en el trazado de Centenario.

Las preinscripciones continuarán abiertas hasta el sábado 29 de agosto, con inscripción gratuita para los competidores. Hasta ese mismo día, el público también tendrá la posibilidad de adquirir sus entradas anticipadas a través de la aplicación oficial de Speed Races.

Se espera una gran presencia de público en un nuevo domingo de picadas.

El domingo, la actividad comenzará desde temprano. A las 10:00 horas se realizará la apertura de puertas, mientras que las competencias tendrán su inicio previsto a partir de las 11:00 horas, con pruebas libres y posteriormente las diferentes categorías de motos y autos.

Para quienes adquieran sus entradas directamente en el autódromo, los valores en puerta serán de $25.000 la entrada general y $35.000 la entrada VIP.

Será una jornada especial para Speed Races, ya que representará la última oportunidad de disfrutar de las picadas durante el día en esta etapa del calendario. Luego de esta fecha, la actividad volverá al formato nocturno, uno de los grandes clásicos de las picadas en Centenario.