Con tiempo récord, Mayte Puca se consagró tricampeona en la Capri-Napoli: «Es un logro grande»

Mayte Puca se subió a lo más alto del podio femenino en Italia. La bailochense se consagró en la Maratón Capri-Napoli con un tiempo de 6h 30m 41s, registro que además se convirtió en el cuarto mejor de la historia.

En los 36 kilómetros que unen Capri con Nápoles, la acompañaron en el podio la argentina Romina Imwinkerlried y la italiana Verónica Santoni.

La joven rionegrina de 26 años, defendió el título obtenido en 2024 y sumó así su tercera conquista en una de las pruebas más exigentes del calendario mundial de aguas abiertas.

Puca venía de un mes cargado de competencias internacionales con triunfos en Canadá, podios en México y Macedonia, y un cuarto puesto general en Ohrid.

“Veníamos ganando todas las fechas, algo complicado. Además ser tricampeona es un logro grande. Lo que trabajé se vio reflejado”, contó a Diario RÍO NEGRO tras la hazaña. Con este resultado, cerró un gira internacional soñada y se concentrará en nuevos desafíos.