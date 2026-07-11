Murió Antonio Rattin, ídolo de Boca e histórico de la Selección Argentina

Hace instantes, se confirmó la noticia del fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattin, ídolo de Boca y leyenda de la Selección Argentina, a los 89 años de edad.

Tuvo una carrera marcada por su amor al Xeneize, ya que fue la única camiseta que vistió como futbolista. Debutó en 1956 y disputó 382 partidos con la azul y oro hasta su retiro en 1970. Fue un estandarte de la identidad de Boca, Aguerrido, temperamental y de una enorme personalidad, En su paso por la Ribera obtuvo 4 títulos: Campeonatos 1962, 1964 y 1965 y la Copa Argentina 1969.

Además, fue un futbolista histórico de la Selección Argentina. El Rata, como se lo conocía en el ambiente deportivo, disputó dos Copa América (1959 y 1967) y dos Mundiales: Chile 1962 (jugó un partido) e Inglaterra 1966, donde participó en cuatro encuentros y protagonizó un momento inolvidable en aquella Copa del Mundo.

En el partido de cuartos de final frente al local, Rattin fue expulsado verbalmente por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein cuando ni siquiera existían las tarjetas, en un Mundial lleno de polémicas a favor del equipo inglés. Al salir del campo de juego, estrujo el banderín con la bandera británica y se sentó en la alfombra real, causando el enojo de todos los asistentes en el mítico Wembley.