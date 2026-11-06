Torta invertida de manzana en sartén: una receta con avena que se hace sin horno

La cocina rápida y hogareña coronó a la torta invertida de manzana en sartén como la gran aliada, para resolver meriendas sin prender el horno. Esta técnica, que combina una base caramelizada de frutas con una masa batida a máquina, ofrece una alternativa noble para aprovechar la producción del Alto Valle.

Asimismo, según remarcan las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), incorporar cereales enteros como la avena, junto con fruta fresca cortada, optimiza la ingesta de fibra dietética, mejora la digestión y ayuda a moderar el consumo de azúcares libres en los postres familiares.

Ingredientes clave para la masa de avena y la base de la torta invertida de manzana

Para utilizar en una sartén antiadherente, de 20 a 22 centímetros de diámetro, la lista de elementos reúne insumos cotidianos, accesibles y naturales:

Sustrato frutal de contraste : 2 manzanas frescas (una verde para aportar acidez, y una roja para brindar dulzor natural).

: 2 manzanas frescas (una verde para aportar acidez, y una roja para brindar dulzor natural). Base seca y fibra : 2 tazas de avena (instantánea o laminada tradicional), junto con 1 cucharadita de polvo para hornear.

: 2 tazas de avena (instantánea o laminada tradicional), junto con 1 cucharadita de polvo para hornear. Ligue y medio líquido : 2 huevos frescos enteros, acompañados por ½ taza de leche vacuna (o bebida vegetal a elección).

: 2 huevos frescos enteros, acompañados por ½ taza de leche vacuna (o bebida vegetal a elección). Endulzante y perfil aromático : 1 cucharada sopera de stevia líquida o en polvo (reemplazable por 3 cucharadas de miel pura), 1 cucharadita de extracto de vainilla, y una pizca de canela molida.

: 1 cucharada sopera de stevia líquida o en polvo (reemplazable por 3 cucharadas de miel pura), 1 cucharadita de extracto de vainilla, y una pizca de canela molida. Acondicionamiento de sartén: una cucharadita de aceite neutro o manteca, con opción de sumar una cucharada de azúcar mascabo para acentuar el dorado.

Paso a paso: la técnica de cocción tapada para la torta invertida de manzana