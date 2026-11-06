Torta invertida de manzana en sartén: una receta con avena que se hace sin horno
Esta receta de torta invertida de manzana en sartén reemplaza la harina refinada por avena, logrando una opción económica, liviana y rendidora para la merienda.
La cocina rápida y hogareña coronó a la torta invertida de manzana en sartén como la gran aliada, para resolver meriendas sin prender el horno. Esta técnica, que combina una base caramelizada de frutas con una masa batida a máquina, ofrece una alternativa noble para aprovechar la producción del Alto Valle.
Asimismo, según remarcan las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), incorporar cereales enteros como la avena, junto con fruta fresca cortada, optimiza la ingesta de fibra dietética, mejora la digestión y ayuda a moderar el consumo de azúcares libres en los postres familiares.
Ingredientes clave para la masa de avena y la base de la torta invertida de manzana
Para utilizar en una sartén antiadherente, de 20 a 22 centímetros de diámetro, la lista de elementos reúne insumos cotidianos, accesibles y naturales:
- Sustrato frutal de contraste: 2 manzanas frescas (una verde para aportar acidez, y una roja para brindar dulzor natural).
- Base seca y fibra: 2 tazas de avena (instantánea o laminada tradicional), junto con 1 cucharadita de polvo para hornear.
- Ligue y medio líquido: 2 huevos frescos enteros, acompañados por ½ taza de leche vacuna (o bebida vegetal a elección).
- Endulzante y perfil aromático: 1 cucharada sopera de stevia líquida o en polvo (reemplazable por 3 cucharadas de miel pura), 1 cucharadita de extracto de vainilla, y una pizca de canela molida.
- Acondicionamiento de sartén: una cucharadita de aceite neutro o manteca, con opción de sumar una cucharada de azúcar mascabo para acentuar el dorado.
Paso a paso: la técnica de cocción tapada para la torta invertida de manzana
- Armado del abanico inferior: cortar la manzana roja en láminas muy delgadas, pincelar la sartén con la manteca o aceite, y distribuir las rodajas cubriendo prolijamente todo el fondo en círculos concéntricos.
- Procesado integral: colocar en el vaso de la licuadora la manzana verde cortada en cubos, los dos huevos, la leche elegida, el edulcorante, la esencia de vainilla y el polvo para hornear.
- Molienda de la avena: sumar las dos tazas de avena al vaso, licuar a potencia media durante dos minutos hasta formar una crema espesa y sin grumos, agregando un chorrito extra de líquido si la masa resulta demasiado densa.
- Volcado suave y sellado: verter la preparación sobre las láminas de manzana dispuestas en la base, esparciendo con una espátula para nivelar la superficie sin mover la fruta.
- Cocción a fuego corona: tapar la sartén herméticamente, llevar a la hornalla regulada al mínimo absoluto (fuego corona), y cocinar entre 20 y 25 minutos sin levantar la tapa para conservar el vapor que cocina el centro.
- Desmolde seguro: apagar el fuego cuando la superficie esté seca y elástica al tacto, dejar entibiar durante cinco minutos para que la masa tome cuerpo, y dar vuelta con la ayuda de un plato llano.
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